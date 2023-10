Europameister Italien feiert in Rom den Titel von 2021. ULMER via www.imago-images.de

Nyon - Die Fußball-Europameisterschaft 2028 findet aller Voraussicht nach in Großbritannien und Irland statt. Wie der europäische Fußballverband Uefa am Mittwoch mitteilte, hat die Türkei als einziger weiterer Bewerber seine Kandidatur zurückgezogen. Stattdessen werde sich die Türkei nun gemeinsam mit Italien für die EM 2032 bewerben, hieß es. Die offizielle Entscheidung fällt am 10. Oktober bei einer Sitzung des Uefa-Exekutivkomitees in Nyon.

Die Organisatoren der britisch-irischen Bewerbung hatten im April zehn Stadien als Austragungsorte der Euro 2028 benannt, darunter Dublin und Belfast auf der irischen Insel. Mit England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland würden fünf Verbände die EM ausrichten.

Die Europameisterschaft 2024 findet von 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. (APA, red, 4.10.2023)