Volkstribun Jean-Luc Mélenchon sägt am Stuhl der Linksunion, den er selbst gezimmert hat. Will er lediglich freie Hand für die Präsidentschaftswahl 2027?

Es ächzt gefährlich im Gebälk der Nupes, der "Neuen ökologischen und sozialen Volksunion". Diese Koalition aus Sozialisten, Grünen, Kommunisten und den "insoumis" (Unbeugsamen) von Jean-Luc Mélenchon war im Frühjahr 2022 entstanden, um dem soeben wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron eine Kraft entgegenzustellen. Für die chronisch zerstrittenen Linksparteien nährte diese Allianz erstmals seit langem die Hoffnung auf zukünftige Wahlsiege gegen den unpopulären Staatschef – und auf ein geballtes Gegengewicht zur Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon will allein auf der Bühne stehen. APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Eineinhalb Jahre später steht die Nupes bereits wieder vor dem Aus. Selbst ihr Gründer und Mentor scheint nicht mehr an die Union zu glauben. Mélenchon unternimmt alles, um seine Partner in die Flucht zu schlagen. "Ich mag sie nicht", sagte er in einer TV-Sendung rundheraus. Dann verglich seine Vertraute Sophia Chikirou den Kommunistenchef Fabien Roussel sehr bewusst mit dem früheren Nazi-Kollaborateur Jacques Doriot.

Etwas Schlimmeres kann es für einen Nachfahren der kommunistischen Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg nicht geben. Roussel protestierte laut, erhielt aber nur die Tür gezeigt. Nach dieser "Beleidigung durch die Exkommunikation" durch den bekennenden Trotzkisten Mélenchon wollen die Kommunisten bei der kommenden Europawahl 2024 wieder mit einer eigenen Liste antreten.

"Macht es besser!"

Auch bei den Sozialisten (PS) und den Grünen mehren sich die Stimmen, Mélenchon radikalisiere sich zu sehr. Zuvor hatte dieser ihnen "Lauheit" unterstellt: "Antikapitalismus ist mehr als nur Gärtnern." Angesichts der grassierenden Inflation erinnerte er an den historischen "Brotmarsch" hungriger Pariserinnen und Pariser vor der Revolution von 1789 und die Gefangennahme des später guillotinierten Königspaars, um anzufügen: "Macht es besser!"

Da musste sogar PS-Chef Olivier Faure auf Distanz gehen: "Jean-Luc, du kannst es besser", twitterte der Sozialistenchef. Der Grüne Bruno Bernard wirft den Mélenchonisten vor, sie wollten die Linksunion allein steuern. Die Nupes sei deshalb "fast am Ende".

Ein Rätsel ist, warum es Mélenchon selber darauf anzulegen scheint, "seine" Linksunion an die Wand zu fahren. Der 76-Jährige scheint es nicht zu verkraften, dass ihm jüngere Kräfte wie Clémentine Autain oder François Ruffin seine einsame Führungsrolle streitig machen. Das ist schlicht undenkbar für den so wortgewaltigen Mann, der seine politische Bildung in der straff und geheimbündlerisch organisierten Trotzkisten-Splittergruppe OCI erhalten hat.

Wahljahr 2027 im Blick

Auch wenn Mélenchons Pläne schwer zu durchschauen sind, erweckt er den Eindruck, dass er die Nupes heute nur noch als persönliche Hypothek auffasst. Gut möglich, dass er sich des schwer zu kontrollierenden Apparats zu entledigen sucht, um bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2027 als ein in jeder Hinsicht "freier" Kandidat mit persönlichem Sympathiepotenzial anzutreten.

Die Nupes-Partner haben allerdings auch langsam genug von Mélenchon. Diese Woche wurde bekannt, dass die Justiz gegen die Abgeordnete Chikirou wegen "schweren Betrugs" mit Partei- und Wahlkampfgeldern ermittelt. Mélenchon trifft diese Affäre persönlich, da es sich bei der 44-Jährigen um seine ehemalige oder aktuelle Lebenspartnerin handeln könnte. Für die Pariser Medien ist diese Beziehung tabu, obwohl ein Gericht festgehalten hat, dass sie Gegenstand öffentlichen Interesses sei.

Seither stellt sich Mélenchon als Opfer einer Medienkampagne dar, was in Paris nie gut ankommt. Bis zur Präsidentschaftswahl von 2027 ist es zwar noch weit. Ob sich der alternde, immer noch charismatische Redekünstler aus seinem aktuellen Tief aufraffen kann, scheint allerdings unsicherer denn je. (Stefan Brändle aus Paris, 5.10.2023)