Am 7. Oktober wird österreichweit die Lange Nacht der Museen gefeiert. Was wissen Sie über weltberühmte Exponate und die dazugehörigen Kulturstätten?

Viele Kunst- und Kulturfans fiebern alle Jahre wieder dem ersten Samstag im Oktober entgegen, wenn die Lange Nacht der Museen über die Bühne geht. Von 18 bis 1 Uhr sind dann in allen neun Bundesländern zahlreiche Highlights rund um Museen und Galerien zu erleben, ob klein, kurios oder renommiert.

Generell zieht es mit dem Beginn der kälteren Jahreszeit wieder mehr Menschen in Museen aller Art – und auch wenn man auf Reisen ist, sind solche Kulturstätten häufige Fixpunkte auf der Sightseeing-Liste. Einige der bedeutendsten internationalen Kulturschätze sind fraglos in Museen zu finden. Doch wie gut wissen Sie über die namhaftesten Museen der Welt und ihre berühmtesten Exponate Bescheid? Wie sattelfest sind Sie, wenn es um einige der größten Künstlerinnen und Künstler und deren wichtigste Werke geht? Stellen Sie Ihr Wissen in zehn Fragen unter Beweis!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? In welches Museum in Ihrer Nähe gehen Sie immer wieder gern? Welches hat Sie auf Reisen am meisten beeindruckt? Und haben Sie einen Tipp für ein vielleicht unbekannteres Museum, das einen Besuch wert ist? Posten Sie es im Forum! (Daniela Herger, 6.10.2023)