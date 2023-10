Mit dem Mechanismus sollen von Migration besonders betroffene EU-Staaten vorübergehend mehr Menschen in die sogenannten Grenzverfahren schicken können

Die EU-Staaten haben sich auf einen Asyl-Kompromiss geeinigt. REUTERS/YVES HERMAN

Brüssel/Berlin – Die EU-Staaten haben sich mehrheitlich auf einen Krisenmechanismus zur Eindämmung illegaler Migration nach Europa verständigt. Das teilte die amtierende spanische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch via Nachrichtenplattform X mit. Damit ist der Weg frei für weitere Verhandlungen der Mitgliedstaaten mit dem Europäischen Parlament über eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems Geas.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock begrüßte die Einigung und betonte: "Wir haben in Brüssel bis zur letzten Minute hart und erfolgreich darum gerungen, dass es nicht zu einer Aufweichung von humanitären Mindeststandards wie dem Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung kommt." Die Regelungen für das Feststellen einer Krise könnten zudem "nur in sehr stichhaltig begründeten Fällen überhaupt gezogen werden".

Mit dem Krisenmechanismus sollen von Migration besonders betroffene EU-Staaten wie etwa Italien vorübergehend mehr Menschen in die sogenannten Grenzverfahren schicken können als sonst vorgesehen. Andererseits sollen die betroffenen Länder die Menschen auch ohne größere Hürden weiter in andere EU-Staaten leiten können. Der Krisenmechanismus ist Teil des GEAS, das vorsieht, dass Menschen mit geringen Bleibechancen direkt an der EU-Außengrenze einem beschleunigten Asylverfahren unterzogen und bei Ablehnung direkt abgewiesen werden. (Reuters, 4.10.2023)