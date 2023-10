Die junge Kurdin Armita Garawand befindet sich nach einem Vorfall in der Teheraner U-Bahn in kritischem Zustand im Krankenhaus

Auch wenn die Behörden den Druck auf Frauen, die strengen Bekleidungsvorschriften zu befolgen, erhöht haben, tragen viele in Teheran ihr Kopftuch nur noch locker oder auch gar nicht mehr. AP/Vahid Salemi

Rund ein Jahr ist es her, dass der Fall der getöteten Kurdin Mahsa Jina Amini Entsetzen und landesweite Proteste im Iran ausgelöst hat. Die damals 22-Jährige war wegen eines angeblich nicht richtig getragenen Kopftuchs festgenommen worden, wenig später ins Koma gefallen und gestorben. Nun sorgt ein neuer Fall von Polizeigewalt wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen Kleidervorschriften für Aufsehen.

Nach Angaben der kurdischen Menschenrechtsorganisation Hengaw wurde die Kurdin Armita Garawand am Sonntag an der Teheraner U-Bahn-Station Schohada von Sittenpolizistinnen in Gewahrsam genommen und dabei schwer verletzt. Die 16-Jährige werde derzeit im Teheraner Fajr-Krankenhaus unter verschärften Sicherheitsbedingungen behandelt, nicht einmal Familienangehörige dürften sie besuchen, hieß es von Hengaw weiter. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf zwei anonyme Aktivisten, dass Garawand im Koma liege und sich in kritischem Zustand befinde.

Hengaw veröffentlichte ein Bild von ihr, das sie bewusstlos in einem Teheraner Krankenhaus zeigt. In sozialen Medien wurde ein Video verbreitet, auf dem zu sehen ist, wie ein Mädchen ohne Kopftuch von Einsatzkräften in die U-Bahn gestoßen wird.

Behörden dementieren

Iranische Behörden erklärten, Garawand sei wegen "niedrigen Blutdrucks" in der U-Bahn ohnmächtig geworden – es habe keinerlei Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften gegeben. Der Teheraner U-Bahn-Direktor Masud Dorosti sprach laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA von "Gerüchten" und wies diese als unbegründet zurück.

Der Protest der Frauen geht trotz modernster Überwachungstechnik in stiller Art weiter

Am Montag war nach Angaben der reformorientierten Zeitung "Shargh" eine für sie tätige Journalistin vorübergehend festgenommen worden, die zu dem Fall recherchierte. Sie ist demnach mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Zuletzt hatte das iranische Regime den Druck auf Frauen, die strengen Bekleidungsvorschriften zu befolgen, erhöht. (maa, 4.10.2023)