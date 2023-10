In den letzten Wochen waren offenbar Inhalte auf Youtube zu sehen, die eigentlich nicht für die Plattform betimmt sind. Reuters/Ruvic

Von kurzen Katzenvideos bis hin zu stundenlangen Dokumentationen – Youtube, die populäre Videoplattform unter dem Dach von Google, hat sich in den letzten Jahren zu einer schier unerschöpflichen Quelle vielfältiger Inhalte entwickelt. Definitiv nicht zu diesen Inhalten zählen bekanntermaßen Hardcore-Pornos. Genau damit ist Youtube aber wochenlang konfrontiert gewesen: Ein Bug ermöglichte es Nutzern offenbar, Pornovideos auf die Plattform hochzuladen.

Wie "404 Media" berichtet, hat es sich ein Kollektiv von Nutzern zum Spaß gemacht, die von Google betriebene Videoplattform mit pornografischen Hardcore-Inhalten zu fluten. In einigen Fällen sollen sogar Videos der Website Pornhub direkt auf Youtube importiert worden sein. Große Plattformen wie Youtube sind grundsätzlich sehr darauf bedacht, nicht jugendfreie Inhalte zu verbieten. Dennoch lassen sie ein Mindestmaß an Nacktheit zu, wenn es einem "pädagogischen, dokumentarischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen" Zweck dient. Pornografische Inhalte sollten davon allerdings ausgeschlossen sein.

Weitere Nachforschungen führten "404 Media" über Discord-Links in einigen dieser Videos zu einem Kanal, in dem die Administratoren behaupteten, eine bestimmte Sicherheitslücke auszunutzen. Diese umging nicht das Erkennungssystem von Youtube, sondern machte die Videos "nicht löschbar“. Über die Einzelheiten des Fehlers hielten sie sich allerdings bedeckt. Erst ein Nutzer namens </Angled>, der auch mit den Schwachstellen vertraut ist, lüftete das Geheimnis: Das Youtube-Videotagging-System konnte demnach durch das Einfügen von Zeilenumbrüchen umgangen werden. Diese Methode verhinderte Änderungen an der Sichtbarkeit des Videos und auch dessen Löschung.

Google reagiert

Google soll den Fehler, der das Hochladen unerlaubter Inhalte ermöglichte, bereits behoben haben. Es bleibt allerdings unklar, ob auch wirklich schon alle Inhalte entfernt worden sind, die aufgrund dieses Bugs auf die Plattform gelangt sind. In einem offiziellen Statement bestätigte ein Google-Sprecher das Problem und erklärte: "Wir sind uns bewusst, dass eine kleine Anzahl von Videos nach der Schließung eines Kanals auf Youtube noch verblieben sein könnte, und arbeiten daran, dies zu beheben und die Inhalte von der Plattform zu entfernen." (red, 4.10.2023)