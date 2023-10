Wer jetzt noch nicht alt genug zum Rauchen ist, soll nach dem Willen von Rishi Sunak niemals rauchen dürfen. Ob das Gesetz so kommt, ist unsicher – Sunak will eine Gewissensabstimmung im Unterhaus

Geht es nach dem britischen Premier Rishi Sunak, soll Großbritannien schrittweise rauchfrei werden. Der konservative Regierungschef kündigte bei der Parteikonferenz seiner Tories in Manchester an, Tabakprodukte auf der Insel in Zukunft verbieten zu wollen. Allerdings gibt es dabei einen besonderen Kniff: Zigaretten und Co sollen nicht einfach so verboten werden, sondern quasi nach einem rollenden Modell. Sunak schwebt dabei eine Lösung nach dem Vorbild Neuseelands vor: Das Mindestalter für den Kauf soll jedes Jahr und ein Jahr angehoben werden. Wer jetzt also noch in einem Alter ist, in dem das Rauchen verboten ist, wird niemals ein Alter erreichen, in dem es erlaubt ist. Umgekehrt werden bereits Nikotinsüchtige damit nicht von einem Totalverbot überrollt.

Neuseeländische Idee

Das, was der konservative Premier nun will, hat die sozialdemokratische Regierung an anderen Ende der Welt, im neuseeländischen Wellington, als erster Staat der Welt eine solche Lösung bereits verabschiedet. In Neuseeland werden alle, die nach dem 1. Jänner 2009 geboren sind, niemals legal Tabakprodukte kaufen dürfen. Die Regelung dort soll ab 2025 in Kraft treten und von anderen Maßnahmen flankiert sein: So wird auch die Zahl der mit einer Trafiklizenz ausgestatteten Geschäfte auf nur zehn Prozent des aktuellen Wertes reduziert und der Nikotingehalt von Tabakprodukten verpflichtend gesenkt.

Geht es nach dem Willen der britischen Regierung, soll irgendwann die letzte Zigarette auf der Insel ausgerückt werden. REUTERS/Phil Noble

Wie genau die Angelegenheit in Großbritannien funktionieren soll, hat Sunak bei seiner Rede, bei der er das Thema eher kurz anriss, noch nicht dargestellt. Dafür bleibt hingegen einige Unsicherheit, ob es wirklich zur Umsetzung kommt. Denn der Premier will bei der Abstimmung im Unterhaus, die er in Aussicht stellt, keine Parteilinie vorgeben. Es sei, besonders für einen Konservativen, keine leichte Entscheidung, die Wahlfreiheit des Einzelnen zu beschränkten, sagte Sunak in seiner Rede. Allerdings unterscheide sich das Rauchen von anderen ungesunden Gewohnheiten dadurch, dass es "keine Menge an Tabak gibt, die sicher ist". Die Labour-Opposition hat nach einem Bericht des "Guardian", der bereits vorab über Sunaks Pläne berichtet hatte, ebenfalls noch keine Linie vorgegeben. Man "diskutiere" über ein Gesetz nach dem Vorbild Neuseelands, hieß es dort.

Für Sunak ist der Vorschlag jedenfalls nicht ganz einfach zu argumentieren. Denn große Teile der Parteikonferenz waren bisher dem Kampf gegen angeblich von Labour geplante Verbote gewidmet. So wollen die Konservativen unter anderem den angeblichen Labour-Vorschlag "stoppen", eine Steuer auf Fleisch einzuführen. Allein: Bei einer genauen Untersuchung der Sachlage zeigt sich, dass es einen solchen Plan von Labour gar nicht gibt, wie auch die im Energieministerium tätige Konservative Claire Coutinho in einem recht peinlichen Interview mit dem TV-Sender Sky News eingestehen musste.

Ebenfalls nahm Infrastrukturminister Mark Harper die Pläne für 15-Minuten-Städte ins Visier, in denen Dinge des täglichen Bedarfs immer in Reichweite sein sollen. Das Konzept stehen ebenfalls nicht auf dem Plan von Labour, doch die extreme Rechte verbreitet die Idee, dass es in diesen Gegenden angeblich ein Verbot geplant sei, diese zu verlassen – das freilich überhaupt nicht zur Debatte steht. In diesem Kontext sticht das geplante Rauchverbot umso mehr heraus. (mesc, 4.10.2023)