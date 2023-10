Justus Neumann imaginiert seine eigene Himmelfahrt. Wolfgang Kalal

Bevor Justus Neumann 1987 nach Tasmanien auswanderte und nur mehr für Gastspiele in seine Heimatstadt Wien zurückkehrte, machte er als einer der prononciertesten (Nestroy-)Schauspieler der Stadt Furore. Für diese Verdienste um das Land Wien wird ihm diesen Donnerstag im Rathaus das Silberne Ehrenzeichen verliehen. Abends hat der 75-Jährige einen weiteren wichtigen Termin: Er spielt Die Weisheit des Herrn Parkinson im Muth, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben.

Bombardiertes Ringelgspü

Sein aktuelles Soloprogramm, das am Dienstag Premiere hatte, könnte wienerischer nicht sein, streckt es doch mit Gelächter und Schmäh dem Tod die Arme entgegen. Im ersten Teil erzählt Neumann von seiner Parkinsondiagnose, die er vor einem Jahr erhalten hat. "Jetzt steh i do wie a bombardiertes Ringelgspü." Dem Publikum bleibt aber keine Zeit, betropetzt dreinzuschauen. Es wird von dem tasmanisch-österreichischen Bajazzo mit Mitmachaufgaben betraut, was hervorragend funktioniert. Neumann hat das Parkett einfach im Griff ("Gemma, gemma"), er setzt seine Sager gekonnt (Co-Regie: Hanspeter Horner).

Neumann imaginiert seine Himmelfahrt auf einem wundersamen goldenen Sessellift so grotesk und fantastisch dahinspintisierend, wie einst Josef Haders Erzählkabaretts waren. Dabei kann man neue Schimpfwörter lernen ("Estragonscheißer"). Im zweiten Teil des Abends, den Neumanns Sohn, der Musiker Julius Schwing, mit herrlich kratzbürstigen Elektrogitarrensounds begleitet, liest der Schauspieler aus dem gemeinsam im Mandelbaum-Verlag produzierten Klangbuch Die alte Ballerina oder Das Sterben ist ein Geigensolo aus Watte – die irrlichternde Vision eines aus den Fugen geratenden Tanzpavillons samt seiner ungewöhnlichen Bewohner. (Margarete Affenzeller)