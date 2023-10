Nachhaltigkeit ist für Familienunternehmen ein wichtiges Thema. Auch in Sachen Vertrauen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt es Luft nach oben. Getty Images

In Österreich gelten Klein- und Mittelbetriebe als das Rückgrat der Wirtschaft. Viele dieser Betriebe sind Familienunternehmen. Wie es diesen Unternehmen geht, hat sich das Beratungsunternehmen PwC im aktuellen "Familiy Business Survey" angesehen. Demnach haben die Betriebe vor allem Angst davor, dass ihnen Mitarbeiter und Kunden das Vertrauen entziehen könnten. Also just jene beiden Gruppen, von denen sie stark abhängig sind. Die Angst vor dem Vertrauensverlust geht aber auch in den Betrieben in Deutschland und der Schweiz um. Für die Umfrage wurden 2043 Familienunternehmen in 82 Ländern befragt. 172 Teilnehmer stammen aus der DACH-Region.

Nur rund die Hälfte der befragten Familienbetriebe ist sich sicher, dass sie das Vertrauen von Mitarbeitenden (49 Prozent) sowie Konsumenten (54 Prozent) besitzen. Die befragten Unternehmen sehen aber auch durchaus Handlungsbedarf: Sie haben die Kundenzufriedenheit und die Gewinnung sowie Bindung von Talenten zu ihren Top-Zielen erklärt – und zwar noch vor den Punkten "langfristige Wertgenerierung für Gesellschafter" oder "kurzfristige Gewinnmaximierung".

Großen Nachholbedarf haben die Familienunternehmen in der DACH-Region jedoch bei Zukunftsthemen. Insbesondere die Schwerpunkte Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung gewinnen unter den Stakeholdern – vor allem unter den jüngeren Konsumenten und Mitarbeitern – an Bedeutung, also genau in jenen Zielgruppen, um deren Vertrauen man kämpfen will. Doch in den Unternehmen haben diese Themen noch nicht die nötige Priorität erlangt. Das Thema ESG (Environmental, Social, and Governance) haben lediglich sechs Prozent der Unternehmen im deutschsprachigen Raum zur Top-Priorität erklärt, während es weltweit immerhin zehn Prozent sind. Dazu passt auch, dass nur 14 Prozent der Befragten im DACH-Raum über eine klare ESG-Strategie verfügen. Dieses Ergebnis ist überraschend, denn rund zwei Drittel (66 Prozent) der DACH-Familienunternehmen sind davon überzeugt, dass sie bei ESG-Themen grundsätzlich eine Vorreiterrolle einnehmen können. "Familienunternehmen schaffen Arbeitsplätze, engagieren sich für ihre Region und denken generationenübergreifend", sagt Rudolf Krickl, CEO und Family-Business-Leader von PwC Österreich. Nachhaltigkeit stecke daher in ihrer DNA. "Jetzt geht es darum, ESG in das Kerngeschäft zu integrieren", sagt Krickl. Nachhaltig sei das Neue profitabel.

Gute Gewinne, aber trübe Aussicht

Als zu zurückhaltend empfindet der PwC-Experte die Unternehmen auch bei wichtigen gesellschaftlichen Themen. Lediglich 15 Prozent beziehen öffentlich Stellung. "Das Prinzip ,Tue Gutes und rede darüber‘ haben Familienunternehmen noch nicht verinnerlicht", sagt Krickl. Von Unternehmern werde heutzutage aber eine klare Positionierung zu gesellschaftlich wichtigen Themen erwartet.

Aus wirtschaftlicher Sicht blicken die Familienunternehmen der DACH-Region zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr: Rund drei Viertel (77 Prozent) können ein Wachstum verzeichnen, davon 39 Prozent im zweistelligen Bereich – und sie liegen damit über dem globalen Schnitt (71 Prozent). Der Blick in die Zukunft fällt aber spürbar pessimistischer aus. Für die kommenden zwei Jahre rechnen nur noch rund zwei Drittel (66 Prozent) der Familienunternehmen mit einem Wachstum und 33 Prozent mit einer Konsolidierung. (Bettina Pfluger, 4.10.2023)