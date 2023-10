Krieg in der Ukraine Russische TV-Journalistin Owsjannikowa zu langer Haft verurteilt

Vor eineinhalb Jahren hielt Marina Owsjannikowa im russischen Live-Fernsehen ein Plakat in die Höhe, auf dem sie den Militäreinsatz in der Ukraine kritisierte. Nun ist sie wegen eines ähnlichen Vergehens in Abwesenheit zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die 45-Jährige hält sich inzwischen im Westen auf