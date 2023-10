Minister Magnus Brunner (ÖVP) und Johannes Rauch (Grüne): Endlich wieder einmal gegenseitiges Lob in der Bundesregierung. APA / Schroetter

Mehr als 60 Verhandlungsrunden haben das koalitionäre Team offenbar zusammengeschweißt. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sparen nicht mit gegenseitigem Lob, als sie die ausgehandelte "Grundsatzeinigung" zum Finanzausgleich vorstellen. Für "Klimbim" wie den ÖVP-Plan für einen grünenfeindlichen U-Ausschuss habe man keine Zeit, sagt Rauch, überhaupt gelte: "Je toter die Regierung geschrieben wird, desto lebendiger ist sie." Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Frage: Worum geht es bei der vielzitierten Grundsatzeinigung?

Antwort: Um viel Geld. Üblicherweise schnapsen sich Bund, Länder und Gemeinden alle fünf Jahre aus, wie das Gros der staatlichen Steuereinnahmen aufzuteilen ist; im Vorjahr beliefen sich die zur Disposition stehenden gemeinschaftlichen Bundesabgaben auf knapp 105 Milliarden Euro. Was die heurigen Verhandlungen zäh machte: Die Länder und Gemeinden forderten vom Bund deutlich mehr als bisher.

Frage: Haben sie das bekommen?

Antwort: Nicht in dem Ausmaß, wie das gefordert wurde. Eigentlich wollten die beiden Gebietskörperschaften den generellen Verteilungsschlüssel – 68 Prozent für den Bund, 20 Prozent für die Länder, zwölf Prozent für die Gemeinden – zu ihren Gunsten ändern. Das hätte ein jährliches Plus von sieben bis acht Milliarden Euro bedeutet, die ohne Bedingungen geflossen wären. Doch die Bundesregierung schmetterte diesen Wunsch ab.

Frage: Wie viel bekommen Länder und Gemeinden stattdessen?

Antwort: Beide Seiten sprechen von 2,4 Milliarden Euro an frischem Geld pro Jahr. 1,1 Milliarden davon sollen aus einem "Zukunftsfonds" kommen. Für Brunner und Rauch ist dieser Unterschied zur Länderforderung essenziell: Denn so werde garantiert, dass die neuen Mittel an gewisse Ziele geknüpft seien.

Frage: An welche genau?

Antwort: Das Geld aus dem Zukunftsfonds soll für Investitionen in Kinderbetreuung, Klimaschutz sowie Wohnbau und Sanierung fließen. Welche Ziele konkret angepeilt werden, muss aber ebenso noch ausverhandelt werden wie etwaige Sanktionen bei Nichterreichen.

Frage: Warum brauchen die Länder und Gemeinden überhaupt mehr Geld?

Antwort: Weil sie für Aufgaben zuständig sind, deren Kosten besonders stark steigen. Das gilt etwa für die Spitäler und die Pflege, wo die Alterung der Gesellschaft ein Treiber ist. Die größten Teile der zusätzlichen Mittel fließen folglich auch in diese Bereiche.

Frage: Die Forderungen waren aber viel höher. Reichen die 2,4 Milliarden jährlich denn aus?

Antwort: Zumindest haben die Landeshauptleute diese Summe abgenickt, wenn auch mit unterschiedlicher Begeisterung. Der Kärntner Peter Kaiser, Sozialdemokrat und derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, urteilt weniger erfreut als der Vorarlberger Markus Wallner (ÖVP): Es handle sich um einen Minimalkompromiss.

Karoline Mitterer hegt noch größere Zweifel. Nicht nur Ländern und Gemeinden, auch dem Bund drohe das Geld auszugehen, sagt die Expertin vom KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung: Weil sich die Regierung mit der Abgeltung der kalten Progression eine Entlastung ohne Gegenfinanzierung geleistet habe, sei der Steuerkuchen insgesamt zu klein geworden.

Die Politik habe nun mehrere Möglichkeiten, sagt Mitterer: Steuererhöhungen, Leistungen reduzieren, Geld aus anderen Bereichen umschichten – oder Reformen.

Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut plädiert für letztere Variante: Nun gelte es, an den Finanzausgleich Strukturreformen zu koppeln, um das Geld effizienter einzusetzen.

Frage: Was ist damit gemeint?

Antwort: Fachleuten fällt als Erstes das Gesundheitssystem ein. Dringend müssten Patienten aus den teuren Spitälern zu den niedergelassenen Ärzten umgeleitet werden, so der Tenor, doch die unglückliche Verteilung der Kompetenzen auf verschiedene Akteure verhindere eine gute Planung. Minister Rauch gibt sich hoffnungsfroh, dass sich das nun ändert. Die erzielte Einigung lege die Basis für eine Gesundheitsreform, sagt er und verspricht: "Eine gemeinsame Planung wird stattfinden."

Frage: Erntet Rauch Zustimmung?

Antwort: Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), bewertet die Einigung viel pessimistischer. Die von der Regierung veranschlagten 300 Millionen seien zu wenig, um die niedergelassene Versorgung auszubauen. Nötig seien 800 Millionen.

Rauch kann die Kritik, wie er sagt, nicht nachvollziehen. Immerhin investiere der Bund erstmals Steuergeld in solch einen Zweck.

Frage: Was ließe sich noch mit dem Finanzausgleich verknüpfen?

Antwort: Schratzenstaller denkt etwa an ein Comeback der Zweckwidmung der Wohnbauförderung der Länder, um Geld in Altbausanierung umzuleiten – doch das ist laut Rauch und Brunner bei den Verhandlungen kein Thema. Auch Mitterer sieht viel Bedarf beim Klimaschutz: Statt Geld mit der Gießkanne zu verteilen, brauche es endlich eine gesamtstaatliche Strategie.