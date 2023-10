Thomas Eichelmann, ehemaliger Aufsichtsratschef des kollabierten Zahlungsdienstleisters gibt vor Gericht Einblicke in Abläufe beim Finanzdienstleister. Das zeichnet ein groteskes Bild

Steiler Aufstieg, tiefer Fall: Die Pleite von Wirecard wird vor Gericht aufgerollt. APA/dpa/Peter Kneffel

Seit Dezember des Vorjahres läuft in München der Prozess um den spektakulär pleitegegangenen Zahlungsdienstleister Wirecard. Am Mittwoch war Thomas Eichelmann als Zeuge geladen. Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende berichtete über die Vorgänge des Unternehmens, das einst sogar im deutschen Leitindex Dax notierte.

Eichelmann warf dem Ex-Vorstandschef, dem Österreicher Markus Braun, vor, er habe zwei Monate vor der Wirecard-Pleite die Lage des Konzerns in einer Pflichtmitteilung falsch dargestellt. Am 22. April 2020 hatte Braun in einer Ad-hoc-Mitteilung erklärt, dass bei einer Sonderuntersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG keine Belege für Bilanzmanipulation gefunden worden seien. Die Staatsanwaltschaft wirft Braun vor, damit Investoren bewusst irregeführt zu haben, denn die Prüfer hätten nur deswegen keine Belege gefunden, weil ihnen die benötigten Unterlagen vorenthalten worden seien. Eichelmann sagte nun vor Gericht, dass Brauns Mitteilung aus seiner Sicht falsch und nicht vertretbar gewesen sei. Er habe damals auch mit ihm darüber gestritten.

Nach seinem Amtsantritt sei er von den Zuständen bei Wirecard überrascht worden, berichtete Eichelmann weiter. "Wer ist schon davon ausgegangen, sich in einer Art Spionagethriller wiederzufinden, wenn er im Aufsichtsrat eines Dax-Unternehmens sitzt?", sagte er. Der frühere Finanzchef der Deutschen Börse gehörte dem Kontrollgremium in den letzten zwölf Monaten vor der Pleite des deutschen Unternehmens im Jahr 2020 an.

Eichelmann berichtete von chaotischen Abläufen in den höchsten Gremien. So habe der Vorstand einmal eine Firmenübernahme ohne detaillierte Unterlagen vom Aufsichtsrat absegnen lassen wollen. "Das war wie bei einem Shoppingkanal", sagte Eichelmann. "Wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann gibt’s keine Waschmaschine mehr zu dem Preis." Er selbst habe Entscheidungen auf dieser Grundlage abgelehnt. Ebenso habe er nach seinem Amtsantritt unterbinden wollen, dass Finanzberichte "fünf Minuten vor Redaktionsschluss" zur Billigung beim Aufsichtsrat eingereicht würden.

Eichelmann war im Juni 2019 in das Kontrollgremium eingezogen und hatte dessen Vorsitz im Jänner 2020 übernommen. Im Juni 2020 brach Wirecard zusammen, als sich herausstellte, dass in der Kassa 1,9 Milliarden Euro fehlten. Die Pleite ist einer der größten Finanzskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. In dem Prozess sind der frühere Vorstandschef, der Österreicher Markus Braun, und zwei weitere Ex-Manager wegen Betrugs, Bilanzfälschung und Marktmanipulation angeklagt. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft waren die fehlenden Milliarden schlichtweg erfunden. Braun hat hingegen erklärt, das Geld sei hinter seinem Rücken beiseitegeschafft worden.

Welche Rolle hatte Jan Marsalek?

Im Zentrum der offenen Fragen steht auch der flüchtige Jan Marsalek. Er war für das Asiengeschäft verantwortlich. In dieser Region wurden die fehlenden knapp zwei Milliarden Euro anfangs vermutet. Marsalek soll Wirecard Stunden vor dem Zusammenbruch verlassen haben, mit den Worten, dass er das fehlende Geld finden werde. Danach verlor sich seine Spur. Marsalek – er soll sich aktuell in Russland aufhalten – wird weltweit per internationalen Haftbefehl gesucht.

In Asien hatte Wirecard viele Töchter. Dem damaligen Leiter der Rechtsabteilung in Asien, Pav Gill, fiel recht rasch auf, dass der Konzern immer nur steigende Umsätze und Gewinne auswies, während alle Töchter im asiatisch-pazifischen Raum Verluste schrieben. Gill deckte später ein System auf, das aus gefälschten Rechnungen und Kontoauszügen bestanden hatte. Überweisungen waren aufgetaucht an Unternehmen, zu denen Wirecard gar keine Geschäftsbeziehungen hatte. Gill wurde, wie andere kritische Fragensteller auch, von Wirecard massiv unter Druck gesetzt. (Reuters, bpf, 4.10.2023)