Die Wirtschaftskammer warnt vor einem folgenschweren Mangel an Fachkräften. Mit neuen Konzepten will man sogar Spezialistinnen und Spezialisten aus Südamerika locken

Rankweil statt Rio? Die WKÖ will jungen Brasilianerinnen und Brasilianern Arbeiten in Österreich schmackhaft machen. EPA

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hat am Mittwoch wegen des zunehmenden Mangels an Fachkräften erneut Alarm geschlagen. Man suche quer durch alle Branchen dringend nach qualifizierten Leuten. 82 Prozent der heimischen Firmen spürten den Mangel, 200.000 Stellen seien offen. Die Situation führe zu einer stärkeren Belastung der Angestellten, zu Umsatzverlusten und zu weniger Innovationen.

Junge Bevölkerung

Bei der Suche nach IT-Leuten blickt man sogar nach Brasilien. Das südamerikanische Land sei "ein Markt mit viel Potenzial, denn gerade im IT-Bereich sind junge Leute dort sehr gut ausgebildet und mobil", sagte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Beim Werben um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten das Arbeitsministerium, die WKÖ und die Austrian Business Agency (ABA) mit heimischen Unternehmen zusammen. Die ABA, eine Organisation im Eigentum der Republik, hilft ausländischen Firmen, eine Niederlassung in Österreich zu gründen.

Brasiliens junge Bevölkerung biete ein großes Potenzial für heimische Arbeitgeber, "gerade für Unternehmen aus den Bereichen IT, Technologie und Elektrotechnik, die ihre offenen Stellen in Österreich nur schwer besetzen können", teilen WKÖ und ABA mit. Brasilien ist das größte Land in Südamerika und hat rund 214 Millionen Einwohnnerinnen und Einwohner.

IT-Talente auf Österreich-Besuch

Um Fachkräfte in Brasilien auf Jobmöglichkeiten in Österreich aufmerksam zu machen, veranstalteten WKÖ und ABA im September einen sogenannten Hackathon für Brasilianer. Das Wort Hackathon kommt von "hacken" und "Marathon". Bei einer solchen Veranstaltung werden gemeinsam nützliche Softwareprodukte geschaffen.

Fast 120 junge Brasilianerinnen und Brasilianer nahmen an der Onlineveranstaltung teil. Das fünfköpfige Siegerteam gewann den Hauptpreis – eine einwöchige Reise nach Österreich, die gerade im Gange ist. Im Laufe dieser Woche besuchen die brasilianischen Gäste unter anderem AT&S in der Steiermark und Infineon in Kärnten.

Wenn die WKÖ außerhalb Europas nach Fachkräften sucht, gilt auch Südostasien als vielversprechender Raum. (APA, kap, 4.10.2023)