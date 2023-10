Björn Dunkerbeck, hier auf einem Foto aus dem Jahr 1998 und garantiert auf einem der vielen Höhepunkte seiner Windsurfkarriere. imago images / HochZwei

Wörthersee, die 1970er-Jahre neigen sich ihrem Ende zu. Der Zehnjährige, der mit seinen Eltern in Krumpendorf urlaubt, steht zum ersten Mal auf einem Surfbrett. Es ist, nimmt man spätere Maßstäbe her, weniger ein Surfbrett als eine Insel, die da vor dem Bad Stich im Wasser treibt. Und das kleine weiße Segel, das die Insel vom Fleck bringen soll, ist natürlich aus Stoff. Doch es geht kaum Wind – weil Sommer. Und weil Wörthersee.

Der Name Björn Dunkerbeck kann dem Zehnjährigen noch gar kein Begriff sein. Denn Björn ist erstens genau gleich alt, und Björn ist weit weg, sehr weit weg von Krumpendorf. Der Sohn eines Niederländers und einer Dänin wächst in Gran Canaria auf, wo die Eltern ein Hotel betreiben und der Vater 1977 eine Surfschule eröffnet. Als der eine Zehnjährige auf der Insel im Wörthersee steht und Tischtennis spielt im Bad Stich, tummelt sich der andere Zehnjährige schon in den Wellen vor Pozo, dem Windsurf-Spot von Gran Canaria. Mit ganz anderen Brettern, mit ganz anderen Segeln. Und etwas mehr Wind geht auch.

1984, mit knapp 15, bestreitet Björn Dunkerbeck seine erste World-Cup-Regatta. Nach Erfolgen bei den Junioren räumt er schon bald auch bei den "Großen" auf. Er startet für Spanien, E-11 ist seine Segelnummer. Mit einem Vize-WM-Titel 1987 deutet Dunkerbeck schon an, wohin die Reise geht, eine Saison später beginnt endgültig das große Duell, das den Sport jahrelang dominieren wird. Es ist das Duell Robby Naish gegen Björn Dunkerbeck, das Duell des US-Altstars aus Hawaii gegen den aufmüpfigen Jungen aus Europa. Wobei, so alt ist Naish dann auch wieder nicht, Jahrgang 1963, gerade einmal sechs Jahre älter als Dunkerbeck, aber nicht nur gefühlt schon eine halbe Ewigkeit im Geschäft. Naish hat tatsächlich bereits mit 13 seinen ersten WM-Titel erobert.

Dunkerbeck gegen Naish

Dunkerbeck setzt Naish gehörig zu, keine Frage, doch Naish wehrt sich mit allem, was er hat. Eine Zeitlang geht es hin und her, doch letztlich spült es den Youngster auf die Erfolgswelle. Von 1988 an holt er zwölfmal in Folge den Gesamt-WM-Titel der PWA (Professional Windsurfers Association), auch in den Einzeldisziplinen gewinnt er phasenweise fast nach Belieben. Mit dem 35. Titel, den er 2005 in Sylt erringt, macht sich Dunkerbeck zum Rekordhalter, insgesamt werden es 42 große Titel. Doch auch nach der einzigartigen PWA-Karriere ist noch lange nicht Schluss.

Der Zehnjährige vom Wörthersee ist derweil auch nicht stehengeblieben, die Matura zählt freilich elf, und Titel ist ihm keiner vergönnt. Doch auch er macht im Windsurfen eine schicksalshafte Begegnung, sein Robby heißt Martin, der ist ein Layout-Halbgott und ein Windsurf-Achtelgott. Martin hat einen alten, roten VW-Bus, der mit Surfzeug vollgestopft und auf dem Campingplatz in Podersdorf am (Neusiedler) See geparkt wird. Diese Jahre sind ein Hauptspaß, die Heurigen (auch hier gilt: Achtelgötter!), der Martinskeller, das Surfen. Der Spaß wird auch in Weiden nicht weniger, wo es im Strandbad freie Boxen gibt, in denen das Surfzeug deponiert werden kann. Dazu die Surfurlaube auf griechischen Inseln. Sogar die TV-Serie Gegen den Wind mit Ralf Bauer und Hardy Krüger jun. ist in bleibender Erinnerung.

Besser drauf sein

Auch den Surfgott Dunkerbeck, Protagonist der österreichischen Brettmarke F2, sieht man ab Mitte der 90er immer wieder im TV, da aber vorwiegend beim Brotestreichen. Die Nutella-Werbung mit dem Slogan "Damit surf ich zwar nicht besser, aber mit Nutella bin ich einfach besser drauf" macht ihn über seinen Sport hinaus und einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Auch mit Hugo Boss und Red Bull ist Dunkerbeck bald im Bunde, und ab 1997 surft er für seine neue Wahlheimat, die Schweiz.

Ende April 1999, aus den Zehnjährigen sind fast 30-Jährige geworden, kreuzen sich kurz ihre Wege. Beim Freestyle-Weltcup am Neusiedler See herrscht Flaute, Dunkerbeck hat Zeit für ein Interview, der Layout-Halbgott Martin ist natürlich auch dabei. "Talent ist das Wichtigste. Aber das Training wird immer wichtiger", sagt Dunkerbeck da und kündigt an: "Surfen werde ich mein Leben lang." Mittlerweile ist er 54 und surft auch nach einer schweren Hüftoperation immer noch wie wild, nicht selten mit seinem Sohn Liam (19). 2021 ist er in Lüderitz in Namibia auf den Windsurf-Speedweltrekord losgegangen, natürlich hat er ihn erobert und eine Zeitlang gehalten. Exakt 103,67 km/h war er schnell.

Der Bus hat ausgedient

Dem Martin und seinem Kumpel hat letztlich beides gefehlt, das Talent und das Training. Jedenfalls haben der rote VW-Bus und die Surfbox in Weiden längst ausgedient. Doch kürzlich auf Naxos wollte es Martins Kumpel dann doch noch einmal wissen. Lagune, flaches Wasser, ideale Bedingungen. Er hat all seinen Mut aufgebracht und ist wirklich in die Fußschlaufen gekommen, und es ist wirklich dahingegangen.

Am Freitag läuft Björn Dunkerbeck – Born to Windsurf von Gerald Salmina, der schon für Streif – One Hell of a Ride verantwortlich zeichnete, in den Kinos an. Der Bub vom Wörthersee, der Spaßvogel von Podersdorf und der Mutige von Naxos werden sich das anschauen. (Fritz Neumann, 5.10.2023)