Pretty ugly – schön hässlich, mit dieser nicht eben schmeichelnden Umschreibung hat einst die amerikanische Vogue mit Verwunderung festgestellt, dass plötzlich modebewusste Girls auf Birkenstocks stehen. Das war 2014, kurz nach Oliver Reichelts Einstieg beim Hersteller der deutschen Traditionsmarke mit den biederen Gesundheitsschlapfen.

Der Zweimetermann sagte einmal über den erfolgreichen Imagewandel:Die Mode hat sich uns angenähert, nicht wir uns der Mode. BFA / Action Press / picturedesk

Der Zweimetermann mit der bulligen Statur und dem Rauschebart wurde Ende 2012 als erster familienfremder CEO an die Spitze des Unternehmens aus Rheinland-Pfalz geholt. Die Gründerfamilie konnte sich auf keinen Kurs einigen. Klare Ansagen, die wurden von ihm erwartet. Reichelt hat geliefert, Marke und Familie getrennt und die Unternehmensstruktur vereinfacht – auch gegen firmeninternen Widerstand. Weniger Wohlmeinende sprechen von autokratischen Methoden.

Doch der Erfolg gibt Reichelt recht. Als er kam, setzte das Unternehmen 12,3 Millionen Paar Schuhe ab, heute sind es 30 Millionen. Das Korkfußbett ist seit den 1960ern unverändert – die Verpackung darf schon einmal gewagter sein. Heidi Klum hat es als Erste vorgemacht, als sie für Birkenstock designte.

Reichelt pflegte seinen eigenen Stil. Als Chef des Sportsenders DSF fuhr der ausgebildete Sportjournalist gerne einmal mit der Harley am Firmensitz vor. "Ich gebe einen Scheiß auf Mode", so ließ sich der gebürtige Schwabe, der schon einmal in zerrissenen Jeans auftritt, von einer Modejournalistin zitieren. Zu den Schlapfen pflegte er ein pragmatisches Verhältnis. Birkenstock, die seine Frau hässlich fand, trug er, weil die Alternativen für einen Mann mit Schuhgröße 46 überschaubar waren.

Reichelt lebt nicht nur physisch auf großem Fuß. Mit Frau, Kindern und Pferden bewohnt er einen bayerischen Landsitz. Durchsetzungsstärke konnte der ehemalige Amateur-American-Football-Spieler auf dem Feld trainieren. Seiner Karriere dürfte das nicht geschadet haben. Auch Risikobereitschaft und strategisches Denken kann man dem 51-Jährigen nicht absprechen. DSF musste er nach zehn Jahren wegen Differenzen verlassen. Der Plan, den Sender selbst zu kaufen, scheiterte.

Dem Selbstbewusstsein hat das nicht geschadet. Im Gegenteil. Er habe, so gibt er im französischen Wirtschaftsmagazin Challenges zu Protokoll, Bernard Arnault, Chef des Luxusimperiums LVMH, höchstpersönlich davon überzeugt, bei Birkenstock einzusteigen. So geadelt, geht Birkenstock nun leichten Schritts an die New Yorker Börse. (Regina Bruckner, 5.10.2023)