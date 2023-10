Jordan hat laut ABC News und Fox News auf die Frage von Journalisten, ob er für das Amt kandidieren wolle, am Mittwoch mit Ja geantwortet. EPA/WILL OLIVER

Washington – Nach der historischen Absetzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat sich übereinstimmenden Medienberichten ein erster Republikaner öffentlich für die Nachfolge angeboten. Der Trump-Getreue und Abgeordnete Jim Jordan aus dem Bundesstaat Ohio habe auf die Frage von Journalisten im US-Kongress, ob er für das Amt kandidieren wolle, am Mittwoch mit Ja beantwortet, berichteten untere anderem die Sender ABC News und Fox News.

Video: US-Repräsentantenhaus setzt Vorsitzenden McCarthy ab

AFP

Jordan leitet auch den Justizausschuss, der sich mit Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Joe Biden beschäftigt. Frühestens Mitte kommender Woche könnte es eine Wahl geben. Wer nachrücken könnte, ist offen. McCarthy jedenfalls will nicht noch einmal antreten, das machte er nach seiner Absetzung klar. Auch der republikanische Hardliner Matt Gaetz, der den Antrag auf Absetzung gegen McCarthy eingebracht hatte, versicherte, dass er keine Ambitionen habe, selbst zu kandidieren. In der extrem zersplitterten Fraktion ist unklar, wer genug Parteikollegen hinter sich vereinen könnte. Mehrere Namen gehen um: darunter die bisherige republikanische Nummer zwei in der Kammer, Steve Scalise.

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses kommt in der staatlichen Rangfolge an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize. Der Republikaner Patrick McHenry übernimmt zwar als Interimsvorsitzender formale Aufgaben, füllt die Rolle aber nicht politisch aus. (APA, 4.10.2023)