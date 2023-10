Der ÖFB-Verteidiger musste sich mit den Niederländern 2:3 geschlagen geben, Schachtar verwandelte in Antwerpen ein 0:2 in ein 3:2

Ein durchwachsener Abend für ÖFB-Teamspieler und Feyenoord-Kapitän Gernot Trauner (r.) AP/Bernat Armangue

Antwerpen/Madrid - Trotz zweimaliger Führung hat Gernot Trauner mit Feyenoord Rotterdam am Mittwoch in der Fußball-Champions-League eine Niederlage bei Atletico Madrid kassiert. Die Niederländer lagen in der spanischen Hauptstadt durch Treffer von Mario Hermoso (7./Eigentor) und David Hancko (34.) 1:0 und 2:1 in Front, gingen aber nach Gegentoren von Alvaro Morata (14., 47.) und Antoine Griezmann (45.+4) noch als Verlierer vom Platz.

Der als Kapitän fungierende und in der 74. Minute ausgetauschte Trauner konnte Morata bei seinen Treffern nicht am Abschluss hindern, zudem servierte er beim 2:2 den Ball unfreiwillig Griezmann, der dann mit einem sehenswerten Fallrückzieher erfolgreich war. Dafür verhinderte der ÖFB-Teamspieler in der 18. Minute mit einer Rettungstat knapp vor der eigenen Torlinie einen Gegentreffer. In der 39. Minute verfehlte der aufgerückte Oberösterreicher nur knapp das Kreuzeck des Atletico-Gehäuses.

Die zweite vorgezogene Partie des Tages endete mit einem 3:2-Auswärtssieg von Schachtar Donezk gegen Royal Antwerpen. Die Belgier stellten durch Arbnor Muja (3.) und Michel-Ange Balikwisha (33.) auf 2:0, doch Danylo Sikan (48., 76.) und Jaroslaw Rakizkij (71.) sorgten für die Wende. In der 97. Minute schoss Antwerpens Toby Alderweireld einen Elfmeter neben das Tor. (APA, 4.10.2023)

Ergebnisse Champions League, 2. Runde

Atletico Madrid - Feyenoord Rotterdam 3:2 (2:2) Feyenoord: Trauner bis 74.; Tore: Morata (12., 47.) Griezmann (45.+4) bzw. Hermoso (7./Eigentor), Hancko (34.)