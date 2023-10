Trump legt im laufenden New Yorker Betrugsfall Berufung ein

Trump weist die Vorwürfe zurück. IMAGO/Kyle Mazza / SOPA Images

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat im noch laufenden Betrugsfall in New York Berufung eingelegt. In dem am Mittwoch eingereichten Dokument wandte sich der führende republikanische Präsidentschaftsbewerber unter anderem gegen die Entscheidung von Richter Arthur Engoron, er und sein Familienunternehmen könnten wegen Betrugs haftbar gemacht werden. Der Berufungsprozess vor der Appellate Division könnte sich länger hinziehen als das bereits laufende Verfahren. Dieses soll bis Dezember dauern. Trumps Anwälte hatten nach der Entscheidung von Engoron am 26. September Berufung angekündigt.

Video: Trump wegen Finanzbetrugs vor Gericht

DER STANDARD

Das Ausgangsverfahren ist eine sogenannte "bench trial" ohne Jury, bei dem der Richter das Urteil fällt. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James wirft Trump unter anderem vor, sein Vermögen um Milliarden aufgebläht zu haben, um etwa günstiger an Kredite zu kommen. Die Zivilklage der Demokratin zielt auch darauf ab, Trump dauerhaft von der Führung von Unternehmen im Bundesstaat auszuschließen. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen und von einer "Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten" gesprochen sowie als einen Versuch, in den Wahlkampf einzugreifen. (Reuters, 4.10.2023)