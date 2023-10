Der Bund hat in der Tiroler Gemeinde Absams eine Bauanzeige für Zelte eingebracht. SPÖ und FPÖ im Land protestieren, aus Wien wird kalmiert

Eine Bauanzeige der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, kurz BBU, sorgt in der Tiroler Gemeinde Absam für Aufregung. Die für die Unterbringung von Asylwerbenden zu Verfahrensbeginn zuständige BBU begehrt die Aufstellung von Zelten für 100 Personen auf dem Absamer Sportplatz und Kasernengelände.

Laut der Bundesunterbringungsagentur BBU wird das hier heuer nicht passieren: Im Oktober vor einem Jahr werden in Absam Flüchtlingszelte aufgebaut. APA/ZEITUNGSFOT.AT/DANIEL LIEBL

Beim Tiroler SPÖ-Chef und Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) lässt das die Alarmglocken schrillen. Der Bund bereite sich auch heuer wieder auf die Übersiedlung von Asylsuchenden in Zelte vor, meint er. Im November und Dezember 2022 waren die Erstaufnahmeeinrichtungen des Bundes mangels ausreichender Quartiere in den Ländern so übervoll, dass Zelte für mehrere Hundert Menschen aufgestellt wurden – und eine Reihe junger Männer dort vorübergehend einziehen mussten.

So etwas komme heuer nicht infrage, sagt Dornauer: "Wir haben im Bundesland selbst Vorsorge getroffen und hätten Plätze in unseren Unterkünften frei. Das scheint man im Bund zu übersehen." Schlimmeres noch wähnt der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger. Die Zeltebewilligung beweise, "dass sich die Flüchtlingssituation in den kommenden Wochen massiv verschärfen wird", meint er. Und er fragt: "Wann reagieren endlich die Verantwortlichen der schwarz-grünen Bundesregierung?"

Frage der "Rechtssicherheit"

Zu einer solchen Reaktion bestehe keinen Anlass, heißt es in der BBU. Die Zahl der Asylanträge sei im Vergleich zum vergangenen Jahr um mehr als 50 Prozent zurückgegangen, sagt Sprecher Thomas Fussenegger. Wegen dieser "völlig veränderten Lage" werde das Vorhaben in Absam von der BBU nicht weiterverfolgt.

Warum dann die Bauanzeige? Es gehe um "Rechtssicherheit", sagt Fussenegger. Ein ursprünglich Ende 2022 gestelltes "Ansuchen der BBU für eine mobile Systemhalle" habe "die Gemeinde Absam über einen längeren Zeitraum hinweg nicht behandelt". Das habe man nachgeholt. (Irene Brickner, 5.10.2023)