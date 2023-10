47 Staaten EPG: "Anti-Putin-Gipfel" berät in Granada auch über Migration

Europa stellt sich geschlossen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine: Dieses Zeichen soll von der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) ausgehen, die sich in Spanien zu ihrem dritten Gipfel trifft. Doch bei den Beratungen in Granada könnten sich andere Themen in den Vordergrund schieben. Dazu zählen die Krise in Bergkarabach und vor allem die Migration