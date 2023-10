Armin Wolf will es zu Beginn gleich ganz genau wissen. Was genau ist denn die tolle Leistung bei diesem Minimalkompromiss, will der "ZiB 2"-Moderator am Mittwochabend von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erfahren. Es geht um den Finanzausgleich, den die Koalitionspartner ausverhandelt haben und für den sie sich gegenseitig loben und feiern. Auch Brunner spart nicht mit Superlativen, spricht von einem "Paradigmenwechsel", von mehr Geld, verbunden mit Reformen und Ziellerreichungen, von Steuergeld, das "effizient und effektiv" eingesetzt werde. Er lobt den Zukunftsfonds, erwähnt, dass in über 60 unterschiedlichen Sitzungen in unterschiedlichsten Zusammensetzungen gerungen und intensiv verhandelt wurde.

Finanzminister Magnus Brunner war Mittwochabend zu Gast in der "ZiB 2" bei Armin Wolf. Screenshot: ORF-TVThek

Armin Wolf lässt sich von diesem Arbeitseifer und Brunners Enthusiasmus nicht beeindrucken. "Das sind ja einmal nur Überschriften, von denen Sie sprechen", fasst er Brunner recht hart an. Was ist mit Sanktionen, wenn diese Ziele nicht erreicht werden? Brunner will hier nicht von Sanktionen oder Verboten sprechen, er mag lieber das Wort Anreiz. Der Anreiz sei, dass, wenn die Ziele erreicht werden, dieses Geld auch für andere Projekte verwendet werden könne. "Das ist eigentlich Föderalismus in Reinkultur", so Brunner.

U-Ausschuss-Pläne "kein Absprungszenario"

Immer wieder fällt das Wort Legistik, auch dann, als Wolf wissen will, ob sich die Gesundheitsreform bis Jahresende ausgehen wird. "Das muss bis Jahresende kommen, weil es Teil des Finanzausgleichs ist", verspricht Brunner. Generell sind noch Fragen offen, konstatiert Wolf. Wurde diese Zwischeneinigung jetzt schnell und überraschend verkündet, weil man in den letzten Tagen den Eindruck gewinnen konnte, die Koalition könne sich auf nichts einigen? "Das ist keine Einigung der Koalition", antwortet Brunner darauf, "die Koalition ist hier einig. Es geht um die Länder, Gemeinden und Städte. Und dass wir uns gestern geeinigt haben, war für viele überraschend gestern", so Brunner. Nachsatz: "Für viele von uns, die zusammengesessen sind, wahrscheinlich auch".

ZIB 2: Finanzminister Brunner zum Finanzausgleich

ORF

Natürlich fragt Wolf auch nach den Plänen des ÖVP-Klubs für einen Untersuchungsausschuss gegen den eigenen Koalitionspartner. "Sucht die ÖVP einen Absprung aus der Regierung, bevor die Wirtschaft einbricht und die FPÖ vielleicht noch stärker wird?" Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, sagt Brunner, und: "Das ist kein Absprungszenario, überhaupt nicht, sondern die Arbeit geht weiter."

Dass wichtige Posten – Stichwort Nationalbank – derzeit nicht besetzt sind, sieht Brunner offenbar nicht sehr dramatisch, der Druck "war jetzt auch nicht so groß", es habe keine Entscheidungen gegeben, die gefällt werden mussten. Für die Nationalbank ist er überzeugt, dass es bei der nächsten Sitzung wieder ein "normales, vollständiges Gremium sein wird". Immerhin. (Astrid Ebenführer, 5.10.2023)