Bei einer CT-Untersuchung in Russland fiel eine drei Zentimeter lange Nadel im Kopf der Patientin auf. Vermutungen zufolge weist dies auf eine grausame Praktik in ihrer frühesten Kindheit hin

Bei einer Untersuchung im Spital fiel der unerwartete Fremdkörper im Kopf der Frau auf (Symbolbild). Getty / PonyWang

Zu den unangenehmsten Vorstellungen gehören wohl unerwünschte Fremdkörper im Kopf. In manchen Fällen werden sie zufällig entdeckt, wie bei der 64-jährigen Frau in Australien, die am Gehirn operiert wurde, wobei den Ärztinnen und Ärzten ein acht Zentimeter langer Wurm auffiel. Bei einer 80-jährigen Russin machte das Fachpersonal kürzlich ebenso einen Zufallsbefund: Bei einer Computertomografie (CT) wurde eine drei Zentimeter lange Nadel im Gehirn der Patientin entdeckt. Das teilte die Gesundheitsbehörde der Oblast Sachalin im Osten Russlands mit. Die Frau bleibt anonym, wobei die Behörde auf ihrem Telegram-Account CT-Bilder der Betroffenen veröffentlichte, die die dicke Nadel zeigen.

Die 80-Jährige wusste nichts von dem Fremdkörper und hatte offenbar nie über Kopfschmerzen geklagt. Daher gehen die Medizinerinnen und Mediziner davon aus, dass sie die Nadel bereits seit frühestem Kindesalter mit sich trägt. Im Kurzbericht schreibt die Gesundheitsbehörde, dass ihre Eltern wohl versucht hatten, das Mädchen nach der Geburt zu töten. Im Zweiten Weltkrieg litt die sowjetische Bevölkerung unter der Nahrungsmittelknappheit. Hunger und Armut trieben Menschen zu Verzweiflungstaten, auch zum Mord an eigenen Kindern, die kaum Chancen hatten, genügend zu essen zu bekommen.

Bei Neugeborenen sind die Schädelknochen noch nicht fest zusammengewachsen, die Spalten zwischen den Schädelplatten am Kopf werden Fontanellen genannt. Die Behörde schildert die Praktik, mit der offenbar nicht nur in diesem Fall versucht wurde, das Neugeborene zu töten: "Eine dünne Nadel wurde in die Fontanelle des Babys eingeführt, wodurch das Gehirn geschädigt wurde. Die Fontanelle zog sich schnell zusammen und verwischte die Spuren des Verbrechens, das Kind starb."

Historischer Fall

Doch diese Betroffene überlebte mit der Nadel im linken Scheitellappen und erreichte ein hohes Alter. Es wurden also keine überlebenswichtigen Blutgefäße oder Gehirnstrukturen zerstört. Ob in der Folge Verhaltens- oder Persönlichkeitsveränderungen entstanden, lässt sich freilich kaum sagen, wenn dies gleich zu Beginn des Lebens passiert.

Anders sah es beim berühmten Fall des Eisenbahnarbeiters Phineas Gage Mitte des 19. Jahrhunderts aus: Der US-Amerikaner war 25 Jahre alt, als er bei der Arbeit eine Sprengung durchführte, dabei durchbohrte allerdings eine drei Zentimeter dicke und mehr als einen Meter lange Eisenstange seinen Kopf. Er behielt das Bewusstsein, verlor sein linkes Auge – und obwohl der vordere Teil seiner rechten Gehirnhälfte ebenfalls teilweise zerstört wurde, überlebte er sogar die Entfernung der Stange. Während selbst komplexe Hirn- und Körperfunktionen verhältnismäßig wenig beeinträchtigt waren, veränderte sich allerdings seine Persönlichkeit. Gage war nicht mehr freundlich und verantwortungsbewusst, sondern soll wankelmütig und vulgär geworden sein. Freunde sagten, es handle sich "nicht länger um Gage" – jedenfalls nicht um jenen, den sie zuvor kennengelernt hatten. Das Beispiel war für die Neurologie ein aufschlussreiches Kuriosum, das Hinweise darüber lieferte, welche Hirnregionen für welche Bereiche zuständig sind.

Bei der Russin dürfte eine chirurgische Entfernung der Nadel vorerst nicht notwendig sein, immerhin könnte sich der Zustand der 80-Jährigen durch eine Operation verschlechtern. Wie es ihr weiterhin geht, wird vom behandelnden Arzt überwacht. (sic, 6.10.2023)