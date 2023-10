Was bedeutet es, erwachsen zu sein? Wie fühlt es sich an? Diese Fragen stellen sich junge wie ältere Menschen immer wieder.

Franz Renzl und seine Frau Maria gehören einer Generation an, die schon als Teenager erwachsen waren. Birgit Probst

Gerne wird verglichen, was sich zwischen den Generationen verändert hat, was man selbst in dem Alter bereits gemacht oder erlebt hat. Warum die nächste Generation fauler, selbstbewusster, verwöhnter, ehrgeiziger sei. Aber kann man Generationen wirklich vergleichen? Hat sich das Gefühl des Erwachsenseins verändert? Sind die Meilensteine, die man früher mit Erwachsensein verbunden hat, für jüngere Generationen noch erstrebenswert? Oder wurde schon vor 30, 40 oder 50 Jahren das Gefühl anders definiert?

Googelt man die Frage, was es bedeutet, erwachsen zu sein, kommen unzählige Antworten: die Karriere im Griff haben, Vorsorgen, gesunde Beziehungen führen, nicht über seine Verhältnisse leben. Doch sind es wirklich diese Dinge, die das Gefühl ausmachen? Wir haben nachgefragt. Vier Personen zwischen 25 und 83 Jahren erzählen, wie sie Erwachsensein definieren, wann sich das Gefühl erstmalig eingestellt hat und in welchen Augenblicken sie sich jünger fühlen, als sie sind.

"Wir sind die erste Generation, der bewusst ist, dass sie sich entscheiden kann"

Andrea Neubauer ist 25 Jahre alt, arbeitet als Kindergartenpädagogin und selbstständig als Fotografin. Sie lebt in der Gemeinde Ostermiething in Oberösterreich. Birgit Probst

Mein Lebensgefährte und ich haben vor zwei Jahren mit dem Hausbauen angefangen. Da war ich 23 Jahre alt. Auf der Baustelle wurde ich anfangs nicht ernst genommen, weil ich mit der Thematik nicht vertraut war und Frauen auf einer Baustelle generell eher belächelt werden. Aber das hat sich mit der Zeit geändert, als sie gemerkt haben, dass ich weiß, was ich will. Das eigene Haus zu bauen hat dazu geführt, dass ich mich viel erwachsener fühle, aber nicht, weil es ein wichtiger Meilenstein ist, sondern einfach, weil ich noch freier und unabhängiger bin als davor. Das ist meine Definition von Erwachsensein. Meilensteine, wie sie lange definiert waren, finde ich unwichtiger, als auf sich selbst und seine Gesundheit zu achten und sich um seinen Körper zu kümmern. Dazu zählt auch, Grenzen zu setzen, sich Pausen zu gönnen, schöne Dinge zu priorisieren. Wirklich sicher fühle ich mich in meinem Beruf und meiner Selbstständigkeit. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, und weiß, wie ich ein gutes Gefühl vermittle. Dabei zweifle ich nie an mir. Wenn wir Besuch in unserem Haus bekommen, besonders von älteren Generationen, dann höre ich oft, dass ja noch so viele Räume leerstehen – und die Frage, wann der Nachwuchs kommt. Für viele ist das der nächste klare Schritt. Aber ich bin mir unsicher. Momentan versuche ich herauszufinden, welche Ziele ich für mein Leben stecken möchte. Was sind wirklich meine Wünsche und welche sind nur beeinflusst durch die Gesellschaft, weil wir es so gelernt haben? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten und stresst mich manchmal. Wir sind vielleicht die erste Generation, der bewusst ist, dass sie sich über diese Dinge Gedanken machen und bewusste Entscheidungen treffen kann.

"Man braucht Bereiche im Leben, in denen man nicht erwachsen sein muss"

Janine Böhm ist 32 Jahre alt, Single, lebt in Wien und arbeitet im Künstlermanagement. Lea Sonderegger

Ich bin die Älteste von drei Geschwistern. Da ist man irgendwie schnell erwachsen. Erwachsensein heißt für mich aber nicht, dass man mit 25 verheiratet ist und Kinder hat. Das war auch nie mein Wunsch. Ich finde, erwachsen zu sein hat ganz viel mit Pflichtbewusstsein zu tun. Etwa dass man arbeiten gehen muss, egal wie man sich fühlt. Oder dass es Situationen gibt, in denen man sich zusammenreißen muss. Ich arbeite mit Künstlern zusammen, mit Menschen, die auf der Bühne ihre Emotionen ausdrücken können, während ich im Hintergrund die Nerven bewahre. Ich liebe meinen Job, aber manchmal gibt es auch bei mir Tage, da würde ich die Verantwortung lieber abgeben. Diese Unsicherheit oder innere Unruhe "überblende" ich dann mit einem starken Auftreten. Und da spielen Kleidung und Make-up eine große Rolle. Meine Garderobe für die Arbeit unterscheidet sich deshalb sehr von meinem Styling privat, wenn ich etwa bei meiner Familie in Niederösterreich bin. Für mich ist es ganz wichtig, dass ich Bereiche in meinem Leben habe, wo ich nicht pflichtbewusst sein und viele Entscheidungen treffen muss. Ich brauche Bereiche, in denen ich nicht erwachsen sein muss. Meine Freunde und meine Familie fangen mich da gut auf. Bei ihnen muss ich nicht immer die Starke sein.

Wenn ich etwa zu meinen Eltern nach Niederösterreich fahre, sie mich vom Zug abholen und ich in meinem alten Kinderzimmer schlafe, dann kann ich mich fallenlassen und in eine ganz andere Rolle schlüpfen. In eine, die so gar nicht erwachsen ist. Deswegen suche mit 32 Jahren an Ostern noch immer mit Freude nach Ostereiern.

"Ich möchte neugierig bleiben, egal wie alt ich werde"

Jürgen Radatz ist 50 Jahre alt, lebt in Wien und arbeitet als Architekt. Er ist Vater von drei erwachsenen Söhnen. Lea Sonderegger

Ich erinnere mich gut an das erste Gefühl des Erwachsenseins. Es war der Sommer, als ich gerade mal 14 Jahre alt war und die ersten Freiheiten bekam. Die Pflichtschule war vorbei, und ich musste nicht mehr wegen allem um Erlaubnis fragen. Ich konnte erahnen, was das Erwachsenleben zu bieten hat, ohne damals jegliche Verpflichtungen zu haben. Für mich bedeutet Erwachsensein, Freiheit und Verantwortung zu haben, wobei Verantwortung nicht nur negativ gemeint ist. Es ist schön, Verantwortung für Familie und sich selbst zu übernehmen. Es heißt auch nicht, alles wissen zu müssen. Ich finde, auch als Erwachsener kann man um Rat fragen und von der Erfahrung älterer Menschen profitieren. Das hört nie auf und sollte es auch nicht. Ich hatte beruflich das Privileg, immer wieder von alten Meistern lernen zu dürfen. Was ich wiederum an Kindern großartig finde, ist, dass sie diese kindliche Freude haben, neue Sachen auszuprobieren, und dass sie begeisterungsfähig sind. Das versuche ich mir beizubehalten, egal wie alt ich werde. Diese Neugier fühle ich besonders, wenn ich reise, bei der Arbeit oder auch bei Musik. Die Bands und Songs meiner Jugend möchte ich nicht missen und höre ich auch jetzt noch. Es ist für mich aber viel aufregender, wenn ich auf Konzerten heute Neues entdecken kann. Ich habe mich eigentlich in jedem Alter wohlgefühlt, vielleicht auch, weil ich mich nicht so ernst nehme. Man muss auch mit 50 mit Freunden lachen und kichern können. Ich bin kindisch im besten Sinn, und das sollte eigentlich nie aufhören.

"Damals ist man in das Erwachsensein reingewachsen"

Franz Renzl aus dem kleinen Ort Franking in Oberösterreich ist 83 Jahre alt. Er hat zwei erwachsene Kinder, drei Enkelkinder und ist seit 1971 glücklich verheiratet. Birgit Probst

Ich bin als Sohn eines Müllers aufgewachsen, wir hatten außerdem einen landwirtschaftlichen Betrieb und ein Sägewerk. Wir waren acht Kinder, und damit der Betrieb lief, mussten wir alle mit anpacken. Schon als ich zehn Jahre alt war, hatte ich meine Aufgaben, die ich nach der Schule erledigen musste – beispielsweise die Windeln meiner jüngeren Geschwister auswaschen. Ich glaube, man hat sich schneller erwachsen gefühlt als heute, weil man mit seinen Aufgaben in das Erwachsensein reingewachsen ist. Damals sind auch mehr Tragödien passiert als heute. Mein kleiner Bruder ertrank zum Beispiel mit zwei Jahren bei uns im Bach, und trotzdem musste der Alltag weitergehen. Ins gesellschaftliche Leben wurde man dann eingeführt, wenn man tanzen konnte. Dann konnte man auf Bälle gehen, Frauen kennenlernen, Alkohol trinken. Ich habe mit 16 Jahren in der Garage eines Freundes tanzen gelernt. Eine Bekannte hat junge Menschen aus der Gemeinde zusammengeholt und es ihnen gezeigt, und als musikalische Begleitung hatten wir einen Ziehharmonikaspieler. Das war 1954 herum. Meine Frau und ich haben 1969 das erste Kind bekommen. Damit begann der Hausbau. Ich hatte eigentlich kaum das Gefühl, Hilfe oder Ratschläge von älteren Menschen wie meinen Eltern zu brauchen – weder bei den Kindern noch beim Hausbauen noch im Beruf. Ich hatte schon recht früh mein Leben im Griff und Vertrauen in mich. Damals war ich einer der wenigen in der Umgebung, die mit einer Schreibmaschine schreiben konnten. Dadurch wurde ich in viele Vereine eingebunden, und ich war bis zu meiner Pensionierung als Amtsleiter und Standesbeamter im Gemeindeamt Franking tätig. (Protokolle: Sandra Gloning, 7.10.2023)