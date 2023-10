In Österreich fehlt es an Personal in den Kindergärten. Mit einer Ausbildungsoffensive will Minister Polaschek nun mehr Pädagogen in den Beruf führen. Doch ob das reicht, ist fraglich

In Krabbelstuben und Kindergärten fehlt es oft an Personal. Das soll sich ändern. Florian Voggeneder

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will mehr Ausbildungsplätze für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen schaffen. Damit soll für mehr Kapazitäten in der vorschulischen Kinderbetreuung gesorgt werden. "Wir sind fest entschlossen, die Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung in Österreich sicherzustellen", sagte Polaschek am Donnerstag.

Konkret seien im Schuljahr 2021/22 bereits neue Kollegstandorte umgesetzt und im Schuljahr 2022/23 an bestehenden Standorten neue Klassen geschaffen worden. Damit sollen laut dem Minister bis 2030 rund 6.300 zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen an Kollegs und Hochschulen ausgebildet werden. Zusätzlich sollen verschiedene Angebote für Quereinsteiger geschaffen werden. Unterm Strich sollen dadurch bis 2030 rund 8.750 zusätzliche Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen für das Berufsfeld vorbereitet werden.

Doch das wird nicht reichen. Eine Studie aus Polascheks Ministerium zeigt, dass bis 2030 rund 13.700 zusätzliche Personen in dem Beruf gebraucht werden. Um diese Personallücke zu schließen, habe man darüber hinaus "ein Bündel an Maßnahmen" beschlossen, erklärte Margareta Scheuringer, zuständige Sektionschefin im Ministerium. Das betreffe vor allem das berufsbildende Schulwesen, also die Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep), wo Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen regulär ausgebildet werden.

Aktuell würden nur 55 Prozent der Absolventinnen und Absolventen der Bafeps anschließend auch in den elementarpädagogischen Beruf einsteigen. Das will Polaschek ändern. Mittelfristig soll der Anteil an Absolventinnen und Absolventen, die direkt in den Beruf einsteigen, auf 75 Prozent erhöht werden, was zusätzliches Personal brächte. Erreicht werden soll das durch bessere Rahmenbedingungen in der Ausbildung und mehr Praxisnähe in den Lehrplänen.

Ausbau der Kindergartenplätze noch nicht eingerechnet

Polaschek und Sektionschefin Scheuringer sehen sich somit "auf einem guten Weg, künftig mehr Personal zur Verfügung zu stellen". Allerdings gibt es derzeit nicht nur zu wenig Personal, sondern auch zu wenige Kindergartenplätze. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte im ORF-"Sommergespräch" angekündigt, 4,5 Milliarden Euro zu investieren, um die Versorgungslücken in der Kinderbetreuung zu kompensieren. Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) hatte das Versprechen anschließend konkretisiert und vorgerechnet, es könnten 50.000 zusätzliche Kindergartenplätze bis 2030 geschaffen werden. In Polascheks Ausbildungsoffensive sind diese zusätzlichen Kindergartenplätze noch nicht eingerechnet. In diesem Fall würden sogar noch mehr Pädagoginnen und Pädagogen für die Kindergärten benötigt.

Über das Portal "Klasse Job" will das Ministerium zudem die Ausbildungsangebote künftig offensiv bewerben. "Wir sehen auch, dass vielen Menschen die Ausbildungsangebote nicht so bekannt sind", sagte Polaschek. Mit der Kampagne auf "Klasse Job" wolle man nun Anreize schaffen, um "mehr Leute für diesen schönen Job zu gewinnen", betonte der Minister.

ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Korinna Schumann erklärte in einer ersten Reaktion auf die Ankündigung des Ministers, dass die zusätzlichen Ausbildungsplätze zwar ein Schritt in die richtige Richtung seien, jedoch bei weitem nicht ausreichten, um das Problem des Fachkräftemangels in österreichischen Kindergärten zu lösen. "ÖGB und Arbeiterkammer haben bereits konkrete Vorschläge zur Bewältigung dieses Problems auf den Tisch gelegt, die Regierung muss sie nur ernsthaft prüfen und umsetzen", sagte Schumann. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, äußert sich positiv zu dem Vorstoß. Die vorgestellten Maßnahmen und die Erleichterung des Quereinstiegs seien erste wichtige Schritte. (Leonard Laurig, 5.10.2023)