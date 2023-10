Nachhaltigkeit in Unternehmen heißt nicht nur, den CO2-Ausstoß zu drosseln, sondern auch verantwortungsvoll miteinander umzugehen. APA/BARBARA GINDL

Zwanzig Jahre ist es her, dass Unternehmen in Österreich, die durch ethisch korrektes Wirtschaften auffallen, erstmals vor den Vorhang geholt und mit dem Trigos-Preis für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung ausgezeichnet wurden. Seither gab es 2.745 Einreichungen, 808 Nominierungen und 289 Preisträger. Mittwochabend wurden im Rahmen einer Gala im Wiener Palais Liechtenstein unter Teilnahme von Politik und Wirtschaft die heurigen sechs Preisträger gekürt.

Eines der mit dem Trigos 2023 ausgezeichneten Unternehmen ist die Soz Kom GmbH & Co KG aus Krottendorf, das in der Kategorie "Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Initiativen" punkten konnte. Unternehmensziel des steirischen Gemeinwohlunternehmens sei es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim Ausbau von sozialen Kompetenzen zu unterstützen – mit Programmen wie z. B. "Lehre statt Leere" oder Begleitung von Menschen aller Altersstufen zu mehr Eigenverantwortung, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Trigos-Preisverleihung im Palais Liechtenstein. Unternehmen wurden in sechs verschiedenen Kategorien für ihr vorbildhaftes Wirtschaften ausgezeichnet. Trigos

In der Kategorie "Social Innovation & Future Challenges" wurde die ESG Plus GmbH aus Niederösterreich ausgezeichnet. Mit ihrer kostenlosen Bewertungsplattform cleanvest.org ermögliche das Unternehmen privaten wie institutionellen Investoren und Investorinnen, ihr Portfolio in leicht verständlicher Weise auf positive bzw. negative Auswirkungen auf Menschen, Umwelt und Gesellschaft zu prüfen und in Einklang mit ihren Werten in Bezug auf Nachhaltigkeit zu bringen.

Der Photovoltaikanlagenbauer 10hoch4 aus Niederösterreich wiederum konnte sich in Kooperation mit Dachgold aus Wien in der Kategorie "Vorbildliche Projekte" durchsetzen. 2014 setzten sich beide Unternehmen gemeinsam ein ambitioniertes Ziel: 1.001 PV-Anlagen sollten durch das Projekt Tausendundein Dach auf den Dächern österreichischer Betriebe entstehen. Heuer wurde das Ziel erreicht, womit rund 8,7 Millionen Kilogramm an CO2-Äquivalenten eingespart wurden. 10hoch4 in Kooperation mit Dachgold bietet dafür einen One-Stop-Shop für Unternehmen, die in PV investieren wollen, jedoch nicht Zeit und Know-how haben, eine Anlage zu installieren.

Preis für regionale Wertschaffung

In der Kategorie "Klimaschutz" wurde von der Trigos-Jury die Ecop Technologies GmbH aus Oberösterreich ausgezeichnet. Das Unternehmen hat mit der Rotation Heat Pump eine innovative Großwärmepumpe für die Industrie entwickelt, die es ermöglicht, Abwärme aus industriellen Prozessen direkt wiederzuverwerten.

Die Waldviertler Frauenwirtschaft (NÖ) heimste den Preis in der Kategorie "Regionale Wertschaffung" ein. Sie bietet mit der extra geschaffenen Standortmarke "Frau iDA" unternehmerisch tätigen Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen einen modernen Co-Working-Space mit umfangreichen Serviceleistungen im Zentrum Zwettls an. Das Projekt setze damit gezielt Impulse für die berufliche Weiterentwicklung und Vernetzung von Frauen ebenso wie für die nachhaltige Stadtentwicklung und Ortskernbelebung, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Auch internationales Engagements zählt

Last, but not least bekam auch die Mondi AG einen Trigos, und zwar in der Kategorie "Internationales Engagement". Das global agierende Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi AG mit Sitz in Wien hat gemeinsam mit der Austrian Development Agency ADA und der Entwicklungsorganisation ICEP in ihrem Markt Côte d'Ivoire ein Pilotprojekt zur dualen Ausbildung Jugendlicher zum Industrietechniker bzw. Industrietechnikerin initiiert, unter Einbindung vielfältiger Stakeholder direkt vor Ort. Diese besonders arbeitsmarktrelevante Berufsausbildung wirke dem Fachkräftemangel und der Jugendarbeitslosigkeit in Westafrika entgegen und biete jungen Menschen wertvolle Zukunftsperspektiven.

Trägerorganisationen des Trigos sind neben Caritas und Industriellenvereinigung auch das Österreichische Rote Kreuz, Respact – Austrian Business Council for Sustainable Development, der Umweltdachverband sowie die Wirtschaftskammer Österreich. (Günther Strobl, 5.10.2023)