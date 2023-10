Verschlossene Tore und knapp gehaltene Informationsschilder. Der Corona-Lockdown ist vielen noch in Erinnerung – und welche Auswirkungen er auf die Öffnungszeiten der Bundesgärten in Wien hatte. Plötzlich wurde den Anrainerinnen und Anrainern der Zugang zu Augarten, Belvedere-Garten und Schlosspark Schönbrunn verwehrt. Sie mussten draußen bleiben und durften die Grünflächen zu Beginn der Pandemie nicht für Spaziergänge nutzen.

Die Wienerinnen und Wiener haben ein ganz spezielles Verhältnis zum Augarten, dem barocken Park mit den prägnanten Flaktürmen, der zwischen den Bezirken Brigittenau und Leopoldstadt liegt. Vielen dient er als erweitertes Wohnzimmer. Geschätzt werden die zentrale Lage und die Kinderspielplätze. Genutzt wird er zum Picknicken, Joggen oder zum Feiern von Kindergeburtstagen.

Aber auch Großveranstaltungen wurden hier immer wieder abgehalten – etwa das Erntedankfest der Jungbauern. Die Events waren Anrainerinnen und Anrainern schon länger ein Dorn im Auge. Sie fürchteten eine Kommerzialisierung der öffentlichen Fläche.

Der neu angelegt Rasen bleibt vorerst hinter Gittern. Regine Hendrich

Dass es nun neuerlich Aufregung um den Augarten gibt, rührt möglicherweise auch daher. Aktuell ist in Blickrichtung 20. Bezirk der rechte Teil der Schüsselwiese vor dem großen Flakturm gesperrt. Ein Bauzaun wurde rund um die 6000 Quadratmeter große Fläche errichtet, und Schilder weisen darauf hin, dass sie nicht betreten werden darf. In den vergangenen Wochen fuhren Bagger auf. Erde wurde abgetragen und ein neues Bewässerungssystem installiert.

Auf Social Media machten Gerüchte die Runde, dass es nun vorbei sei mit der frei zugänglichen Fläche: "Das war es dann wohl mit dem Naherholungsgebiet", lässt ein Anrainer seinem Ärger freien Lauf. Eine andere Person beschwert sich, dass "ein großer Teil der Wiese" wegkomme.

Weniger Platz für Anrainer – ist das wirklich so geplant?

Gerd Koch, als Institutsleiter in den Bundesgärten zuständig für die historischen Gärten, beschwichtigt. Nach der Sanierung werde die Fläche wieder freigegeben, sagt er zum STANDARD. Der Augarten stehe unter Denkmalschutz. Daher werde bei der Sanierung auch behutsam vorgegangen. Die Schüsselwiese werde nach historischem Vorbild nachgebaut – und gleichzeitig klimafit gemacht. Zum Gießen werde künftig etwa Regenwasser eingesetzt, nicht mehr Hochquellwasser.

An den Ecken der Wiese werde es nach barockem Vorbild Einbuchtungen geben, die mit Schotter versehen werden. Es werde aber nichts versiegelt, und die Grünfläche bleibe in ihrer Größe insgesamt unverändert. Man sei sich der Verantwortung bewusst, dass die Wienerinnen und Wiener den Augarten als Freizeitoase schätzen – das solle auch in Zukunft so bleiben.

Löcher in der Wiese

Seit den 1950er-Jahren sei der Rasen nicht mehr renoviert worden. Umso dringlicher sei diese nun. Die vielen Veranstaltungen hätten ihre Spuren hinterlassen, es seien zum Teil große Löcher entstanden, die es zu reparieren gelte. Der rechte Teil der Schüsselwiese ist nun bereits mit frischem Samen versehen. Bis zum Frühjahr bleibe das Betretungsverbot bestehen, danach werde die Fläche geöffnet. Danach folgt der zweite Bauabschnitt auf der linken Seite. Hier hofft man, im Frühling starten zu können, um die Fläche im Sommer freigeben zu können.

Großveranstaltungen soll es in Zukunft keine mehr geben, so Koch. Jedenfalls nichts, wo große Geräte zum Einsatz kommen oder gar Traktoren auffahren, versichert er.

Klingt sehr beruhigend und auch vernünftig– woher kommt dann die Aufregung um den Augarten?

Im Frühling darf die Wiese wieder betreten werden. Dann folgt Teil zwei der Sanierung auf der linken Seite der Schüsselwiese. Regine Hendrich

Bernhard Seitz von den Grünen ist stellvertretender Bezirksvorsteher in der Leopoldstadt und setzt sich für den Erhalt der "grünen Lunge" im zweiten und 20. Bezirk ein. Für ihn kommt die Skepsis der Anrainerinnen und Anrainer nicht von ungefähr. Denn erst eine Unterschriftenaktion seiner Partei habe verhindern können, dass eine Eventzone im Augarten errichtet wird, sagt er. Mehr als 15.000 Personen haben im vergangenen Jahr die Petition unterschrieben, in der unter anderem gefordert wurde, dass es zu keinen Baumfällungen kommt. Davor hatten sich laut Seitz die Hinweise verdichtet, dass rund um den sogenannten Sechseckplatz neben dem Flakturm über 100 Bäume gefällt werden könnten, um Platz für große Events zu schaffen.

Der Sechseckplatz, der auf der anderen Seite des Flakturms und somit gegenüber der Schüsselwiese liegt, wurde bereits zu Kaisers Zeiten für Veranstaltungen genutzt – etwa für Konzerte. Das bestätigt auch Gerd Koch von den Bundesgärten. Doch weder bei der Schüsselwiese noch am Sechseckplatz seien derzeit Eventzonen geplant, betont er neuerlich und erteilt einer "schleichenden Privatisierung" des Augartens eine Absage.

Kurz beim Erntedankfest

Anders als andere Parkanlagen in der Stadt ist der Augarten wie der Belvedere-Garten oder der Schlosspark Schönbrunn in Besitz der Bundesgärten – und somit in den Händen des Landwirtschaftsministeriums. In der Vergangenheit wurde immer wieder Kritik daran laut, dass die ÖVP den Garten für ihre Zwecke nutze.

Mehrere Jahre hintereinander feierten die Jungbauern ihr Erntedankfest im barocken Garten. Auch Parteiprominenz ließ sich bei den Festen blicken, zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz mitsamt Vertreterinnen und Vertretern seiner Regierung.

Seit 2016 fanden die Erntedankfeste der Jungbauern im Augarten statt – ehe sie Corona-bedingt abgesagt wurden. Davor feierte man traditionell auf dem Heldenplatz.

Was viele im Bezirk jedenfalls nicht wollen: dass der Augarten wie die Kaiserwiese im Prater zur Kommerzzone verkommt. Dort findet noch bis 16. Oktober die Wiener Wiesn statt. (Rosa Winkler-Hermaden, 5.10.2023)