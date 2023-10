Im Trubel rund um die Vorstellung neuer Google-Smartphones ist es beinahe etwas untergegangen: Am Mittwoch hat Google mit Android 14 eine neue Generation seines Betriebssystems veröffentlicht. Wer im Detail wissen will, was dieses alles an Neuerungen bringt, sei auf unseren ausführlichen Test verwiesen, der bereits vor einigen Tagen erschienen ist.

Highlights

Zu den Highlights zählt einiger Feinschliff am Look: Dazu gehören weitere Farbvarianten für den Material-You-Stil, bei Pixel-Geräten gibt es neue Optionen für den Lock-Screen und bei den neueste Geräten sogar die Möglichkeit Bildschirmhintergründe mit generativer KI zu erstellen.

Android 14 ist da – zumindest für Pixel-Geräte. Google

Weitere Verbesserungen gibt es auch im Bereich Privatsphäre. So können die Nutzer nun selbst entscheiden, ob sie einer App, die Zugriff auf Bilder haben will, diesen auf sämtliche oder doch nur ausgewählte gewährt. In Hinblick auf die Standortberechtigung warnt Android nun davor, wenn eine App die eigenen Regeln für die Weitergabe entsprechender Daten geändert hat.

Sicherheit

Im Kampf gegen Schadsoftware gibt es gleich zwei wichtige Sicherheitsverbesserungen. So wird die manuelle Installation – also das Sideloading – von stark veralteten Apps nun blockiert. Das wird von Malware bisher gerne genutzt, um die Schutzmaßnahmen moderner Android-Generation zu umschiffen.

Ein neuer Bestandteil von Android ist das Gesundheits-Framework "Health Connect". Dieses kümmert sich fortan zentral um die Speicherung entsprechender Daten – und zwar zunächst rein lokal. Die Nutzerinnen und Nutzer können dann selbst entscheiden, welchen Apps sie davon was weitergeben – oder eben auch nicht.

Android warnt nun, wenn Apps Standortdaten mit Dritten teilen Proschofsky / STANDARD

Nicht zuletzt aus einer Barrierefreiheitsperspektive wichtig: Die Skalierung von Schriften wurde stark verbessert, sodass diese nun größer gemacht werden können, ohne dass andere Oberflächenelemente zu viel Raum einnehmen, was bisher oft ein Problem darstellt.

Doch welche Smartphones erhalten diese neue Version nun überhaupt?

Google

Den Anfang machen wie gewohnt die Smartphones von Google selbst. Android 14 ist bereits als Update für sämtliche Pixel-Geräte ab dem Pixel 4a (5G) erhältlich. Das inkludiert auch das Pixel Tablet sowie das faltbare Pixel Fold. Das gerade vorgestellte Pixel 8 wird ohnehin bereits mit dieser Version ausgeliefert.

Samsung

Ebenfalls sehr gut sieht es für die Besitzerinnen und Besitzer aktueller Samsung-Geräte aus. Dort ist der Beta-Test für das auf Android 14 basierende OneUI 6 nämlich bereits weit fortgeschritten. Aktuell ist etwa für die S23-Reihe die Beta 5, betrachtet man den Verlauf der früheren Jahre, dürfte das stabile Update also bald folgen – potenziell sogar noch im Oktober.

Sollte bald Android 14 erhalten: Samsungs Galaxy S23 Ultra Proschofsky / STANDARD

Das natürlich nur für die neuesten Geräte, die anderen noch unterstützten Geräte werden also in den kommenden Monaten folgen, üblicherweise die teuersten zuerst. Zu jenen Smartphones, die Android 14 sicher noch bekommen, zählen Topgeräte ab Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 und Z Fold 3. Bei anderen Serien soll es mit A32 und A52 losgehen, Tablets werden wohl ab der S8-Reihe bedient.

Nothing

Sehr einfach ist es bei einem der neuesten Hersteller: Nothing. Hat dieser doch bisher genau zwei Smartphone-Modelle auf dem Markt, und beide sollen Android 14 erhalten. Aller Voraussicht nach noch vor Jahresende.

Oneplus

An sich verspricht Oneplus für seine Geräte mittlerweile vier große Versionssprünge, das allerdings nur für die neuesten Geräte, also greift das beim Android-14-Update noch nicht. Dieses soll es entsprechend für innerhalb der letzten drei Jahre veröffentlichten Geräte geben, das wären dann jene ab dem OnePlus 8T.

Xiaomi

Bei Xiaomi befinden sich derzeit bereits drei Modelle im Betatest für Android 14. Konkret geht es dabei um die Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Pro und Xiaomi 12T-Serien. Diese dürften das Update also noch vor Jahresende bekommen. Ansonsten gilt es noch auf offizielle Ankündigungen zu warten, der chinesische Hersteller gab sich in dieser Hinsicht zuletzt eher vage und war auch nicht immer ganz zuverlässig.

Wird noch mit Android 13 ausgeliefert, bekommt aber das Update auf Android 13: Das Xiaomi 13T Pro. DER STANDARD/Pichler

Nokia

Die von HMD betriebene Nokia-Marke war vor einigen Jahren noch für ihre vergleichsweise gute Update-Politik bekannt. Das hat sich über die Jahre leider nachhaltig gedreht. Zwar gibt es seit kurzem erste Geräte, für die drei große Versionssprünge versprochen werden, bei älteren Modellen sind aber immer noch nur zwei garantiert. Es dürften also lediglich Smartphones, die spätestens 2021 auf den Markt gekommen sind, Android 14 bekommen, und auch da wohl nicht alle.

Motorola

Etwas schwerer ist die Lage bei Motorola zu beurteilen, in der Vergangenheit war das Unternehmen sehr schlecht bei der Update-Auslieferung. Dieses Jahr hat man das diesbezügliche Versprechen zwar auf drei große Versionssprünge angehoben, aber auch hier greift das natürlich für das aktuelle Update noch nicht. Also gilt dasselbe wie bei Nokia: Maximal Geräte, die ab 2021 auf den Markt gekommen sind, werden Android 14 erhalten.

Sony

Noch trauriger sieht es bei Sony aus, dort werden nämlich selbst für aktuelle Geräte, die um mehr als 1.000 Euro verkauft werden, nur zwei Android-Versionssprünge versprochen. Insofern kann man jene Sony-Smartphones, die Android 14 erhalten sollen, an einer Hand abzählen. Sony Xperia 1 IV und V, Sony Xperia 5 IV und V sowie Xperia 10 IV befinden sich auf dieser exklusiven Liste.

Eines der wenigen Sony-Geräte, das Android 14 noch erhalten wird: Das Xperia 1 V STANDARD/Brandtner

Asus

Dieselbe Situation präsentiert sich bei Asus, auch dort werden weiter nur zwei Android-Upgrades garantiert. Geräte ab dem Zenfone 9 und dem Rog Phone 6 sollten also Android 14 erhalten.

Bleiben noch einige Hersteller, wo es bisher kaum zuverlässige Informationen gibt. Von Vivo ist zumindest bekannt, dass das X90 Pro bereits Android 14 im Betatest hat, dasselbe gilt für das Realme GT2 Pro. (Andreas Proschofsky, 5.10.2023)