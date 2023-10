ORF-Korrespondenten berichten bei ihrer Tagung am Mittwoch von Rückzugserklärung Fiedlers wegen Arbeitsbedingungen im Newsroom

ORF-Außenpolitikchef Hartmut Fiedler ist laut einer ORF-internen Mail von Korrespondentinnen und Korrespondenten zurückgetreten. In der Mail ist von einem "Rücktritt aus Hoffnungslosigkeit" die Rede, von einem Protest gegen die Arbeitsbedingungen im multimedialen ORF-Newsroom. Die Mail liegt dem STANDARD vor. Fiedler kommentierte dies auf STANDARD-Anfrage bisher nicht. Die "Salzburger Nachrichten" berichteten als Erste von Fiedlers Rückzug.

Der langjährige ORF-Außenpolitikchef Hartmut Fiedler (rechts) bei einer Buchpräsentation von "Presse"-Redakteur Wieland Schneider in Wien. Screenshot WienTV.org / Youtube

Der ORF erklärt dazu auf STANDARD-Anfrage: "Hartmut Fiedler hat seine Funktion als Ressortleiter der ORF-Radio-Außenpolitik zurückgelegt. Im Zuge der derzeit laufenden multimedialen Neuorganisation der ORF-Information wird in den kommenden Wochen wie geplant auch ein neues multimediales Auslandsressort ausgeschrieben und besetzt." Fiedler galt bisher als gesetzt für den Job.

"Zermürbt"

Gut ein Dutzend Korrespondentinnen und Korrespondenten des ORF haben die interne Mail gezeichnet, in der sie davon berichten, dass Fiedler "zermürbt" sei von den Arbeitsbedingungen im multimedialen Newsroom für TV, Radio und Online. Es sei ein "Rücktritt aus Hoffnungslosigkeit": "Wir sind erschüttert und traurig", schreiben die Korrespondenten.

Fiedler habe "als Ressortleiter nicht den Spielraum, um umzusetzen, wofür er steht". In der größten Newsredaktion des Landes "fehlt es an allem", heißt es in der Mail: "einer klaren Vision, Führungskultur, Geld, Personal, vor allem aber Motivation und Wertschätzung für die journalistische Arbeit".

"Wir haben heute einen Ressortleiter erlebt, der von der Unkultur der Arbeitsbedingungen im wahrsten Sinne ausgesaugt wird. Er weigert sich, andere aufzusaugen. Das ist der Alltag in den ORF-News", protestieren die Auslandsberichterstatter.

Der multimediale Newsroom sei ein "journalistisches und soziales Minenfeld, das Menschen zugrunde richtet".

Newsroom im Umbau

Der gemeinsame Newsroom für TV, Radio und Online wurde 2022 besiedelt. Von drei Chefredakteuren ist einer – Matthias Schrom – im Zuge der Chat-Affäre zurückgetreten, Hannes Aigelsreiter übernahm die Hauptabteilung Sport. Seither führen Christian Staudinger und die Stellvertreterinnen Eva Karabeg und Gabi Waldner die ORF-Redaktion.

Eine neue Struktur für den Newsroom mit wiederum drei Chefredakteurinnen und Stellvertretern ist in Ausarbeitung. Je eine beziehungsweise einer sollen wie berichtet Sendungen, Ressorts und Newsdesk leiten. Als Kandidaten werden APA-Chefredakteur Johannes Bruckenberger, Waldner sowie Newsdesk-Leiter Sebastian Prokop gehandelt. Die Organisationsanweisung über die neue Newsroom-Struktur steht derzeit in abschließenden Verhandlungen mit dem Betriebsrat. (fid, 5.10.2023)