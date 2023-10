Sebastian Ofner ist voll fokussiert. IMAGO/JOHN ANGELILLO

Wien - Sebastian Ofner ist für seine starken Vorstellungen in diesem Jahr mit einer Wildcard für die Erste Bank Open in Wien belohnt worden. Der 27-Jährige darf laut einer Mitteilung des Veranstalters vom Donnerstag damit ebenso wie Dominic Thiem im Hauptbewerb des Tennis-Turniers in der Stadthalle und am Heumarkt (21. bis 29. Oktober) antreten. Thiem hatte ebenfalls eine Wildcard erhalten.

Ofner schaffte zuletzt mit dem Halbfinal-Einzug in Astana erstmals den Sprung unter die besten 50 Spieler des ATP-Rankings. Ins Jahr war er als Weltranglisten-193. gegangen. "Er hat sich die Wildcard für die Erste Bank Open daher absolut verdient", erklärte Turnierdirektor Herwig Straka.

Für die mit rund 2,5 Mio. Euro dotierten Open haben fünf Top-Ten-Stars und zwölf der 20 besten Tennisspieler der Welt gemeldet. Der russische Titelverteidiger Daniil Medwedew führt das Feld an, dabei sind auch Jannik Sinner, Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas. (APA, 5.10.2023)