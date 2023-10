Österreichs 3x3-Basketballer haben ein großes Ziel: Paris 2024. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien - Österreichs 3x3-Männer werden in den kommenden Wochen in Hinblick auf eine mögliche Olympiateilnahme 2024 in Paris fünf Turniere bestreiten. Ziel ist es, einen Startplatz bei den Qualifikationsturnieren im Frühjahr zu erreichen. "Die kommenden vier Wochen werden einige der intensivsten der gesamten Saison", wird "Team Vienna"-Kapitän Matthias Linortner in einer Aussendung zitiert. Der Auftakt erfolgt am Freitag/Samstag in Amsterdam, ehe es nach Asien geht.

Auf das Masters in den Niederlanden folgen weitere in Shanghai (14.-15.10.) und Chengdu (21.-22.10.) sowie die Challenger-Events in Taipeh (28.-29.10.) und Goa (1.-2.11.). Gezogen wird die Cut-Linie aber bereits am 31. Oktober. Aktuell liegen Österreichs Männer auf Platz zehn im Ranking, das die Ergebnisse des Nationalteams und des Team Vienna zusammenfasst. Das würde zur Teilnahme an zwei der drei Olympia-Qualifikationsturniere reichen. Österreichs Frauen schafften bereits die Teilnahme an einem Turnier. (APA, 5.10.2023)