Kinoabenteuer auf den Japanischen Filmtagen in Wien und den Diametrale Nachtvisionen in Innsbruck

Betty Vergès geht als schambefreite Anhalterin Patrizia in "Griechische Feigen" auf Odyssee. Zu sehen im Programm "Grrrls Trippin’ – Bon Voyage" in Innsbruck. Lisa FIlm

Bevor die Viennale am 19. Oktober mit den aktuellen Höhepunkten des internationalen Weltkinos aufwartet, präsentieren im Oktober zwei Filmfestivals in Wien und Innsbruck Einblicke in fremde Kinoregionen.

Bei Japannual, den siebten japanischen Filmtagen, geht es derzeit bis 11. Oktober im Wiener Filmcasino auf nach Nippon. Über 20 aktuelle japanische Filme werden hier zu sehen sein, viele davon spielt es das erste (und wohl auch das letzte) Mal in Österreich. Denn nur ein Bruchteil des Filmschaffens des ostasiatischen Inselreichs schafft es in den regulären deutschsprachigen Verleih (in Frankreich ist das anders).

Die Komödie Mondays: See You "This" Week des angehenden Filmemachers Ryô Takebayashi eröffnet das Festival mit satirisch-unterhaltsamen Einblicken in den übel beleumundeten japanischen Büroalltag. Für Fans der Filmtage gibt es – neben einer Vielzahl genreübergreifender Filme – auch eine Fortsetzung der 2019 ausgezeichneten Fantasy-Komödie Fly Me to the Saitama. Regisseur Hideki Takeuchi wird als Gast erwartet.

MONDAYS: See you “this” week!

© CHOCOLATE Inc.

Girlstrips in Technicolor

Die Diametrale Nachtvisionen, die vom 11. bis 14. Oktober im Fixstern der Tiroler Kinoszene, dem Innsbrucker Leokino, stattfindet, zeigt heuer das Programm "Grrrls Trippin’ – Bon Voyage". Aber Obacht, nicht falsch verstehen: Es geht weniger um Drogentrips, sondern um Abenteuerreisen von Kinoheldinnen der 1950er- bis 1970er-Jahre.

Spechteln auf hoher See: Die Abenteuer der Piratenkönigin Anne (Jean Peters). Park Circus

Den Anfang macht Jacques Tourneurs Technicolor-Spektakel Anne of the Indies – Die Piratenkönigin, das auf dem Leben der Piratin Anne Bonny (verkörpert von Jean Peters) basiert. Auch unsere alte Bekannte Barbarella ist dabei, ebenso wie weniger vertraute Filme: Lina Wertmüllers Italowestern Mein Körper für ein Pokerspiel oder Siggi Götz’ Erotik-Aussteigerfilm Griechische Feigen. Bon Voyage! (diva, 5.10.2023)