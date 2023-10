Größer, komfortabler, schlauer – und erstmals auch mit Plug-in-Hybrid: Der Kodiaq wird jetzt sozusagen noch bäriger. Eindrücke von der Weltpremiere in Berlin

Den Kodiaq gibt es weiter als Fünf- und Sieben-Sitzer. Beim Abrollkomfort verspricht die dynamische Fahrwerksregelung DCC Plus ein neues Niveau. Foto: Stockinger

"Mehr Platz, mehr Inhalte und effizienter – der Kodiaq hebt die bisherigen Qualitäten auf ein neues Niveau", verkündet Škoda-Chef Klaus Zellmer bei der Weltpremiere in Berlin. Und: Das SUV-Flaggschiff passe gut in die Elektrifizierungsoffensive mit den kommenden vielen, vielen Elektormobilen, da es erstmals auch eine Plug-in-Hybridversion gebe, mit über 100 km Reichweite.

Annäherung an einen Neuzugang, der gleich enthüllt werden wird: Škoda-Chef Klaus Zellmer, sowohl greifbar live als auch via Livestream. Foto: Stockinger

Als Präsentationsadresse hätte man sich auch für Tiergarten (Kodiakbär) entscheiden können oder das Brandenburger Tor (Quadriga vulgo Retourkutsche), tatsächlich aber ging es in den Untergrund: "Der Tunnel", der nie in Betrieb gegangene U3-Tunnel am Potsdamer Platz, sollte es sein, um nicht nur für den Livestream zum Event, sondern auch um den zahlreich angereisten Bloggern, Influencern und Sozialmediatoren, oder wie sich das nennt, ein geeignetes Beobachtungs- und Berichtsumfeld zu bieten.

Zu berichten wäre: Der seit 2016 gebaute Kodiaq hat alle Erwartungen übertroffen, 841.900 Exemplare wurden in 60 Länder der Welt verkauft. An diesen Erfolg solle der neue anknüpfen, indem er alte Stärken beibehalte und neue schaffe, wobei speziell "Sicherheit, Komfort und eben Effizienz" ganz oben im Lastenheft standen. Zielgruppe seien nicht etwa jene Leute, die oft und gerne ins Gelände ausritten, sondern, hübsches Marketingkonstrukt, Alltagsabenteurer.

Beim Plug-in-Hybrid werken ein 1,5-Liter-Benziner mit 110 kW (150 PS) und ein Elektromotor zusammen. Die Systemleistung liegt bei 150 kW (204 PS), die E-Reichweite bei über 100 km. Foto: Stockinger

Größer und geräumiger bedeutet: Die zweite Generation streckt sich auf 4,76 m Länge (plus 61 mm) bei gleichbleibendem Radstand von 2,79 m. Wie gehabt auch: Fünf- und Sieben-Sitzer, der Kofferraum hie fast 75 Liter mehr, da 70. Fünffache Auswahl im Antriebskapitel: Zwei mildhybridisierte Benziner (150, 204 PS), zwei Diesel (150, 193 PS) und eben Plug-in-Hybrid mit 204 PS Systemleistung; da lässt sich die 25,7-kWh-Batterie auch mit Gleichstrom (50 kW) schnellladen, in einer halben Stunde ist der Auftrag erledigt. Allradantrieb? Eh klar – gibt es für die beiden Topmotorisierungen.

Beim Design wird erstmals nicht nur das neue Logo an einem Škoda manifest, sondern auch die neue gestalterische Linie mit der hübschen neutschechischen Bezeichnung "Modern Solid" – markant und ohne Fragezeichen aufzuwerfen.

Der Österreicher Karl Neuhold ist seit 2006 Leiter Exterior Design bei Škoda Auto (hier bei einer Fahrzeugpräsentation 2021) und maßgeblich am äußeren Erscheinungsbild des neuen Kodiaqs beteiligt. Foto: Skoda

Warum man einen evolutionären Ansatz wähle und nicht eine revolutionären, wie es beispielsweise soeben die Koreaner (Hyundai und Kia) vorexerzieren, wollen wir vom steirischen Škoda-Urgestein Karl Neuhold, Leiter Exterieur-Design bei Škoda, wissen. "Wir wollen, dass unsere Kunden sich wiederfinden in den Autos, wollen sie von Generation zu Generation mitnehmen, sie vor keine Rätsel stellen."

Die über die ganze Front gehende Lichtsignatur wird dem Kodiaq auch nachts einen hohen Wiedererkennungswert verleihen. Foto: Stockinger

Apropos Design: Der Kodiaq ist natürlich eine recht monumentale Erscheinung, aber da passt jede Linie, sitzt jeder Strich. Besonders interessant wird die nächtliche Wirkung der LED-Lichtsignatur über die ganze Front sein. Neuhold: "Das gibt dem Auto eine völlig unverwechselbaren Charakter."

Es muss nicht immer und überall Touch sein: drei Dreh-Drück-Regler mit digital hinterlegten Funktionen, der zentrale lässt sich individuell hinterlegen. Foto: Skoda

Und beim Bedienkonzept sind die drei Dreh-Drück-Regler mit integrierten digitalen Anzeigen das Highlight – im mittleren lassen sich vier Funktionen frei programmieren. Es muss also nicht immer nur Touch sein, gerade Škoda ist einer der Vorreiter im maßvollen Herangehen, ohne den technischen Fortschritt außer Acht zu lassen.

Marktstart für die zweit Kodiaq-Generation ist übrigens im zweiten Quartal 2024, die Preise stehen folglich noch nicht fest, billiger wird's aber bestimmt nicht werden als bisher.

Vorne wie hinten setzte Škoda auf segmentierte Leuchten – LED erlaubt viele neue Gestaltungsfreiheiten, fast jeder Hersteller nutzt das auf die ihm eigene Weise. Foto: Stockinger

Und weil Škoda schon einmal dabei ist, die größten Modelle ganz neu aufzustellen, scharren auch schon die beiden Superbs – Limousine und Kombi – in den Startlöchern. Es wurde auf möglichst viel Gleichteil Augenmerk gelegt (maximales Sparen für maximale Margen) und in einem Schwung auch noch der neue (und erstmals gleich große) Passat Variant für Volkswagen entwickelt, von dem es keine Limousine mehr geben wird. Keine Nachfolger bekommt auch Seats Kodiaq-Pendant, der Tarraco, so viel zur Modellpolitik im VW-Konzern.

Begehrtes SUV-Flaggschiff: Von der ersten Generation – im Bild der Kodiaq RS – wurden bisher über 14.000 Stück in Österreich verkauft. Foto: Stockinger

Kurz noch ein Wort zum ersten Kodiaq und seinem Stellenwert in Österreich. Von den über 800.000 gingen mehr als 14.000 hierher, "der Allradanteil", weiß Škoda-Österreich-Sprecher Gregor Waidacher, "lag bei 66 Prozent, der Diesel-Benziner-Mix bei 79 zu 21." Überraschend hoch übrigens der Privatkundenanteil, der lag bei 54 Prozent. (6.10.2023)