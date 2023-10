Im Londoner Victoria and Albert Museum soll im Sommer 2024 eine Schau zum bahnbrechenden Model stattfinden

Model Naomi Campbell (53) bekommt eine große Ausstellung in London. Damit solle die unvergleichliche, seit vier Jahrzehnten andauernde Karriere der britischen Ikone gewürdigt werden, teilte das Victoria and Albert Museum am Donnerstag mit.

Campbell am Runway in New York. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/THEO

Campbell, die Ikone

Nachdem Campbell im Alter von 15 Jahren entdeckt wurde, schrieb sie 1988 als erstes schwarzes Model auf dem Cover der Pariser "Vogue" Geschichte. Die Schau soll im Sommer 2024 öffnen und auch Stücke aus Campbells Modesammlung zeigen.

Erst vor kurzem zierte Campbell mit ihren Supermode-Kolleginnen Linda Evangelista, Christy Turlington und Cindy Crawford das Cover des Vogue-Magazins. Die Doku "The Super Models" des Streamingdienstes Apple TV+ porträtiert die vier Ikonen in vier unterhaltsamen Teilen. (APA, red, 5.10.2023)