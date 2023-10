Man muss nicht selbst durch griechische Dörfer und Städte streifen, um die überwiegend hellen Gebäude zu bemerken: Die weißen Häuser mit blauen Türen und Fensterläden haben es, passend zu den Farben der Landesflagge, längst zum Symbolbild für das südeuropäische Urlaubsland gebracht. Doch die helle Farbe hat nicht nur ästhetische Gründe. Weiße Hauswände können auch dabei helfen, das Klima in Gebäuden auf natürliche Weise zu regulieren.

Die helle Farbe reflektiert einen Großteil der Sonnenstrahlung und sorgt so für eine natürliche Kühlung im Sommer. Weiße Oberflächen nehmen deutlich weniger Wärme auf als dunklere Farben. Keine Wunder also, dass sie inzwischen ganz gezielt zur Kühlung eingesetzt werden.

In vielen südlichen Ländern, hier auf der griechischen Insel Santorini, sind die Häuser weiß, damit sie in der Mittagshitze nicht zu viel Wärme aufnehmen. APA/AFP/ARIS MESSINIS

Weiße Straßen gegen Hitze

Bereits 2018 hat Athen deshalb versuchsweise die Farbe von den Wänden auf den Boden gebracht: Dort wurden einige Straßen mit weißem Bodenbelag überzogen, um die Temperaturen zu senken, ähnliche Projekte gibt es auch in der Schweiz, den USA und Japan. Um bis zu sieben Grad soll etwa die Spezialfarbe Coolseal den Asphalt abkühlen.

Verpinselt man genug davon, hätte das sogar Auswirkungen auf das Klima, rechnet eine kürzlich erschienene Studie vor. Ein bis zwei Prozent der Weltoberfläche würden dabei ausreichen, um die globalen Durchschnittstemperaturen zu stabilisieren – zumindest in der Theorie.

Denn in der Praxis ist es wohl nicht so einfach, die Fläche der Vereinigten Staaten anzumalen. Und auch die zwei Billionen Liter Farbe müssten irgendwo herkommen.

In vielen Gebieten ist die Wärme der Sonne in der kalten Jahreszeit außerdem durchaus erwünscht. Eine Lösung dafür wollen chinesische Forschende gefunden haben: Sie haben eine Farbe entwickelt, die ihre Farbe automatisch der Außentemperatur anpasst. Die Beschichtung reflektiert im Sommer über 90 Prozent des Sonnenlichts und hält so die Innentemperatur niedrig. Im Winter wird die Beschichtung dunkel und absorbiert die Sonnenstrahlung, um das Haus auf natürliche Weise zu heizen.

Verfahren ähnlich Kassabon

Möglich macht dies die chemische Substanz Kristallviolettlacton. In Kombination mit Bisphenol A wechselt dieser Stoff zwischen 20 und 30 Grad Celsius seine Farbe von Dunkel- zu Hellgrau. Er wird in Mikrokügelchen eingekapselt und in die Beschichtung eingebracht und sorgt dafür, dass sich die Reflexionseigenschaften automatisch den Jahreszeiten anpassen. Vorbild ist eine bestimmte Chamäleon-Art, die ihre Farbe ändern kann, um die Körpertemperatur zu regulieren.

Eine spezielle Farbe soll im Winter mehr Strahlungsenergie von der Sonne aufnehmen als im Sommer. Dong et. al.

Der Mechanismus ist nicht neu, denn die beiden Stoffe kommen auch bei Thermopapier für Kassabons zum Einsatz. Dass dieses Papier auf Hitze reagiert, weiß jeder, der schon einmal einen Kassazettel in der prallen Sonne liegen ließ – und dann nur noch einen schwarzen Streifen vorfand.

Allerdings stuft die WHO Bisphenol A als besorgniserregend ein, da es auch hormonell wirksam ist. Schon in kleinsten Mengen soll der Stoff die Entstehung von Krankheiten wie Diabetes oder Unfruchtbarkeit beitragen. Seit 2020 ist der Einsatz in Thermopapier in der EU deshalb verboten. Von der Marktreife dürfte die Farbe aber ohnehin noch weit entfernt sein.

Lösungen für mehr Energieeffizienz in Gebäuden sind jedenfalls dringend notwendig. Mehr als ein Drittel der Energie wird derzeit für Gebäude verwendet, wobei zwei Drittel zum Heizen und Kühlen aufgewendet werden. Vor allem der Energiebedarf für Klimaanlagen steigt enorm – ohne mehr Effizienzmaßnahmen könnte er sich bis 2050 mehr als verdreifachen, schätzt die Internationale Energieagentur. (pp, 6.10.2023)