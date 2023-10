Manche E-Scooter-Fahrer sind leider rücksichtslos. APA/EVA MANHART

Was verbindet gewisse Hundehalter mit gewissen E-Scooter-Fahrern? Sie sch..., äh, pfeifen sich nix. Die einen lassen ihre gefährlichen Tiere gern frei und ohne Beißkorb laufen (öfter schon gesehen: Dogo Argentinos, Bullterrier, Amstaffs, Schäferhunde inmitten der spielenden Kinder in den Höfen des Alten AKH in Wien, wo ein absolutes Hundeverbot an allen Eingangstoren groß angeschrieben ist); die anderen düsen, gern auch in Doppelbesetzung pro Scooter, mit 25 km/h und mehr die Gehsteige entlang.

Zur Rede gestellt, haben sie stets dieselben Ausreden: "Ich habe nicht gewusst, dass das verboten ist ..." und: "Aber ich bin eh ganz sicher ..." (Hundehalter wie Scooterfahrer). Und einige werden ganz schön aggressiv.

Die Wiener Stadträtin Ulli Sima fährt derzeit eine Kampagne gegen rücksichtslose Scooter-Fahrer und -Gehsteigabsteller. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Scootern ist in Wien um 80 Prozent auf 359 gestiegen. 17.000 Anzeigen seien schon hinausgegangen, vermeldet ihr Büro. Auch das ist eine Verbindung: Vor etlichen Jahren hat Sima eine strafbewehrte "Sackerl fürs Gackerl"-Aktion gegen Hundekot gefahren, die tatsächlich die Verschmutzung der Straßen und Parks merkbar reduzierte.

Bevor sich wieder die üblichen "Haben wir keine anderen Probleme"-Besserwisser melden: Es geht um das soziale Zusammenleben. Es geht um die Einhaltung gewisser Zivilisationsregeln im Alltag. (Hans Rauscher, 5.10.2023)