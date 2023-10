20.15 KOMÖDIE

Besser geht’s nicht (As Good as It Gets, USA 1997, James L. Brooks) Großartige Tragikomödie mit Jack Nicholson und Helen Hunt: die Geschichte der Wandlung eines Menschen vom mit Zwangsneurosen behafteten Misanthropen zum liebenswerten Mitmenschen. Bis 23.00, ATV_2

21.05 QUALTINGER

Qualtinger ORF 3 würdigt den österreichischen Schauspieler, Kabarettisten und Schriftsteller Helmut Qualtinger mit einem Themenabend. Qualtinger wäre 95 Jahre alt geworden. Den Auftakt macht André Hellers Doku über das Leben und Wirken des 1986 im Alter von 57 Jahren verstorbenen Künstlers. Um 22.40 folgt der legendäre Der Herr Karl, um 23.40 Von und mit ... Helmut Qualtinger und um 0.35 Qualtingers Wien. Bis 2.05, ORF 3

Helmut Qualtinger hielt dem Land bereits 1961 als Herr Karl den Spiegel vor. ORF 3 würdigt den Schauspieler und Kabarettisten mit einem Themenabend – 21.05 Uhr. Foto: ORF

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: China – Der gekränkte Riese (2) – Aufstieg zur Weltmacht (1937–2020) Der zweite Teil beginnt mit der Invasion Japans im Jahr 1937 in dem von Bürgerkriegen zerrütteten Land. Nach der Niederlage Japans geht der Bürgerkrieg zwischen Nationalisten und Kommunisten weiter und endet schließlich mit dem Sieg der Kommunisten unter Mao Tse-tung. Der Aufstieg der Volksrepublik beginnt. Bis 23.20, ORF_2

23.10 KONZERT

Placebo: Hurricane Festival 2023 Im Jahr 1994 gegründet, hat die Londoner Indie-Band Placebo seither acht Studioalben veröffentlicht, die sich weltweit mehr als 14 Millionen Mal verkauft haben. Bis 0.15, Arte

23.20 FILMBIOGRAFIE

Vor der Morgenröte (D/A/F 2016, Maria Schrader) Die Flucht vor den Nazis führte Autor Stefan Zweig unter anderem nach Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York und ins brasilianische Petrópolis. Regisseurin Maria Schrader fokussiert in ihrem feinsinnigen und spannenden Film auf exemplarische Momente, Josef Hader überzeugt als Schriftsteller auf der Suche nach einer neuen Heimat. Bis 1.00, ORF 2

23.25 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien taucht mit seinem Mikro wieder in die Niederungen der österreichischen Politik ab. Bis 23.55, ORF 1