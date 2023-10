Das philanthropische Potenzial, auch in der Forschung, wäre enorm, schreibt Michael Kaiser von der TU Wien in seinem Gastkommentar. Es brauche aber auch mehr Mut, Respekt und Vernetzung.

Für philanthropisches Engagement in der Wissenschaft besteht in Österreich noch Luft nach oben. Foto: Getty Images

Ich oute mich gleich zu Beginn: Ich bin ein Optimist! Ich bin davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern können und meistern werden. Auch unter Einsatz moderner, noch nicht vollends ausgereifter Technologien, intelligent und zum Vorteil der Menschen.

Ich bin aber auch Realist, und als ein solcher muss ich feststellen, dass Wissenschaft und Forschung unter Druck stehen. Dabei nimmt in einer immer digitaler werdenden Wissensgesellschaft Wissen im Allgemeinen neben Kapital, Ressourcen und Arbeit eine immer wichtigere Rolle ein. Gleichzeitig fragmentiert sich die Gesellschaft immer mehr. Das stellt die Wissenschaft bei der Wissensproduktion selbst vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig ist Wissenschaft ein wichtiger Bestandteil für die Bewahrung und Entwicklung von Demokratien als solche, indem sie methodisch fundierte und überprüfbare Angebote zur Reflexion anbietet, und sie trägt gerade dort eine große Verantwortung, wo die Lage nicht eindeutig ist.

Liebgewonnenes Vollkaskoprinzip

Die vor uns liegenden Kraftanstrengungen – Stichwort: Klimawandel, Digitalisierung, Pflege, um nur wenige zu nennen – werden uns Steuerzahlenden noch viel abverlangen und unser gewohntes und liebgewonnenes Vollkaskoprinzip ins Wanken bringen.

Dass Wissenschaft und Forschung signifikant zur Wertschöpfung im Land beitragen, ist nicht neu. Allein in Österreich verdoppelt sich jeder in die Forschung investierte Euro innerhalb von drei bis fünf Jahren, wie eine Studie der Universitätenkonferenz zu den wirtschaftlichen Effekten aus dem Jahr 2022 zeigt.

Klamme Budgets

Die Beobachtung aber – nicht nur in Österreich – legt den Schluss nahe, dass die finanziellen Möglichkeiten des Staates für die Finanzierung von öffentlichen Gütern zusehends beschränkt sind und es zu Unterfinanzierungen kommt. In Österreich war dies Ende 2022 in Bezug auf die Universitäten leider deutlich sichtbar, als es darum ging, die Teuerungseffekte im Universitätsbudget auszugleichen. Die Verhandlungen zwischen Wissenschafts- und Finanzministerium für 2024 laufen gerade, und man darf gespannt auf die Budgetrede Mitte Oktober blicken.

Österreich sieht sich gerne als Spendenweltmeister. Aber trifft das auch zu? Nun ja, nicht ganz. Österreich ist vielmehr ein Land der Kleinspenden. Laut Spendenbericht 2022 wurden knapp 900 Millionen Euro gespendet, die durchschnittliche Spendenhöhe pro Österreicherin und Österreicher liegt bei 98 Euro pro Jahr bei einer Spendenquote von 67 Prozent.

"Warum engagieren sich Hoch- und Höchstvermögende im Verhältnis zu ihrem Potenzial nicht mehr?"

Dabei wäre das philanthropische Potenzial in Österreich enorm. Eine vieldiskutierte Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group zeigt, dass 335 Personen 35 Prozent des gesamten Finanzvermögens von 825 Milliarden Euro besitzen. Für philanthropisches Engagement besteht also ordentlich Luft nach oben.

Aber warum engagieren sich Hoch- und Höchstvermögende im Verhältnis zu ihrem Potenzial nicht mehr? Eine im Juli 2023 vom IHS veröffentlichte Studie besagt, dass die hemmenden Faktoren in der Versorgungsmentalität – Vollkaskoprinzip –, bei welcher der Staat für alles sorgt, oder in der Ablehnung und Skepsis der Gesellschaft durch medial gepushte populistische Stereotype – Neidkultur – gegenüber den Vermögenden zu suchen sind.

Weniger Ressentiments

Um eine Kultur der Philanthropie im Allgemeinen und in der Wissenschaft und Forschung im Speziellen zu etablieren, benötigt es einen Wandel: weg von der oft kleinteiligen und kurzfristigen Projektfinanzierung hin zu einer langfristigen, ergebnisoffenen und vor allem themenbezogenen Unterstützung und Förderung. Die Forschung der beiden letzten Nobelpreisträger in Österreich zeigt, wie lange die Zyklen von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung dauern können. Um das zu erreichen, braucht es in erster Linie den Mut der Gebenden, sich auf eine solche Reise einzulassen, weil Handlungskontrolle abgegeben wird, und gleichzeitig ein professionelles Gegenüber, das mit dem ihm überantworteten Budget verantwortungsvoll, integrativ und transparent umgeht. Eine solche Beziehung setzt wechselseitiges Vertrauen und Respekt voraus.

Gleichzeitig muss mit den Ressentiments gegenüber Vermögenden aufgeräumt werden. Es ist auch an der Zeit, dass sich Vermögende vernetzen, um einen Interessenabgleich und das Entstehen von gemeinsamen Initiativen möglich zu machen. Nicht zuletzt wäre die Anregung eines öffentlichen Diskurses notwendig, um die Vermögenden aus der Anonymität heraus und in die Mitte der Gesellschaft zu holen und Gebende wie Nehmende gemeinsam wirken lassen.

Dies alles ist das Bohren nicht nur dicker, sondern auch harter Bretter. Ich bleibe Optimist und glaube fest daran, dass in Österreich (wieder) eine ausgeprägte Kultur der Philanthropie möglich ist. (Michael Kaiser, 6.10.2023)