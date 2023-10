Nein, das ist kein Maschinengewehr, sondern eine Armbrust, die Tatwaffe. AP

London – Ein Mann, der am Weihnachtstag 2021 mit einer geladenen Armbrust auf das Gelände von Schloss Windsor eindrang, um Queen Elizabeth II zu töten, ist zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Den Beginn seiner Haft solle der Mann aber in einer psychiatrischen Klinik verbringen, sagte der Richter am Londoner Strafgerichtshof Old Bailey. Erst wenn seine Behandlung abgeschlossen sei, werde er ins Gefängnis gebracht. Er erhielt zudem weitere fünf Jahre Haft, die zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Der mittlerweile 21-Jährige war wegen Verrats, des Tragens einer Waffe und einer Morddrohung angeklagt worden und hatte sich in allen drei Punkten für schuldig bekannt. Vor der Tat hatte er vergeblich versucht, der britischen Armee beizutreten – auch um der britischen Königsfamilie nahezukommen, wie der Richter sagte. Zum Tatzeitpunkt war der Mann offenbar psychotisch. Er hielt sich für eine "Star Wars"-Figur und bildete sich ein, in einer Beziehung mit einem Chatbot zu sein, der ihn zu der Tat ermutigte. Für schuldfähig hielt der Richter den Mann dennoch, weil er nicht während des gesamten Zeitraums der Planungsphase an Psychosen litt.

Die Festnahme am 25. Dezember 2021 auf dem Gelände des Schloss Windsor. AP

Rache für Amritsar

Als Motiv für die Tat hatte der Mann unter anderem angegeben, Rache nehmen zu wollen für das Massaker von Amritsar im Jahr 1919, bei dem in der gleichnamigen indischen Stadt hunderte Menschen von britischen Truppen getötet wurden. Am Tag der Tat wurde er rasch von der Polizei gestoppt. Die Queen befand sich zu diesem Zeitpunkt im Schloss Windsor.

Die Strafmaßverkündung war zuletzt immer wieder verschoben worden. In einem Brief an das Gericht hatte sich der Mann bei König Charles III. (74) und dessen Familie für die "furchtbare und besorgniserregende Zeit" entschuldigt, die er über sie gebracht habe. (APA, 5.10.2023)