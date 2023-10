Migranten entlang der Grenzmauer zwischen Mexiko und den USA. AFP/PATRICK T. FALLON

Washington – Die US-Regierung will angesichts einer Zunahme illegaler Einreisen neue Barrieren an der Grenze zu Mexiko errichten - eine politische Kehrtwende des demokratischen Präsidenten Joe Biden. Bei seinem Amtsantritt im Jänner 2021 hatte er nämlich den von seinem Vorgänger Donald Trump vorangetriebenen Bau einer Grenzmauer zu Mexiko gestoppt. Im Wahlkampf hatte Biden versprochen, er werde "nicht einen weiteren Fuß Mauer" bauen lassen.

Als Grund für die jetzige Baumaßnahme nennt die Biden-Regierung steigende Ankunftszahlen. US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas erklärte in einer Veröffentlichung im US-Bundesamtsblatt, es gebe einen "akuten und sofortigen Bedarf, Barrieren und Straßen nahe der Grenze der USA zu errichten, um rechtswidrige Einreisen zu verhindern". Die neuen Barrieren sollen demnach im Landkreis Starr County errichtet werden, der am Grenzfluss Rio Grande liegt.

Der Grenzschutzsektor Rio Grande Valley sei eine Region mit einer großen Zahl "illegaler" Grenzübertritte, erklärte Mayorkas. So hätten Grenzschützer in dem Gebiet zwischen Oktober 2022 und Anfang August dieses Jahres mehr als 245.000 Versuche von illegalen Grenzübertritten registriert. Der Bau der Grenzschutzbarrieren soll aus im Haushaltsjahr 2019 unter Trump bewilligten Mitteln finanziert werden. Um den Bau zu erleichtern, werden unter anderem in Gesetzen zum Schutz von Umwelt, Wasser, Tierwelt und historischem Erbe festgehaltene Regeln ausgesetzt.

Kritik aus Mexiko

Trump reagierte mit Häme. Biden beweise damit, "dass ich Recht hatte, als ich 560 Meilen (...) nagelneue, wunderschöne Grenzmauer errichtet habe", schrieb der Republikaner, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will. Biden müsse sich bei ihm und der US-Bevölkerung wegen der Einreise von Millionen "illegalen Immigranten" entschuldigen.

Scharfe Kritik kam inzwischen vom mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Die Genehmigung zum Bau neuer Grenzbarrieren sei ein "Rückschritt, weil das nicht das Problem löst", sagte der Staatschef bei seiner täglichen Pressekonferenz. Es müssten die Wurzeln der Migration angegangen werden.

Biden selbst sagte zu Journalisten im Weißen Haus, der Kongress habe das Geld damals für die Grenzmauer bewilligt. Die Mittel könnten nur für das verwendet werden, wofür sie freigegeben worden seien, er könne das nicht "stoppen". Auf die Frage, ob eine Grenzmauer wirksam sei, antworte Biden mit "nein". Ein Biden-Sprecher erklärte: "Der Kongress zwingt uns auf Grundlage eines Gesetzes von 2019, das zu tun."

In den vergangenen Wochen hat die Zahl der Menschen wieder zugenommen, die über Mexiko in die USA gelangen wollen, meist Migranten und Flüchtlinge aus Süd- und Mittelamerika. Die Auswirkungen sind in den USA an vielen Orten zu spüren - nicht nur in den grenznahen Regionen, sondern auch in Großstädten wie New York, wo zahlreiche Migranten ankommen. Deswegen wächst der Druck auf US-Präsident Biden, mehr gegen illegale Grenzübertritte zu tun. (APA, 5.10.2023)