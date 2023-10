Umfassende Informationsfreiheit gilt im ORF nicht für besonders wortreiche Vizekanzler – sonst hätte die "ZiB 2" Donnerstag gewaltig überziehen müssen. Gut die Hälfte des "sehr langen Interviews" mit Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler wurde für die TV-Ausstrahlung gekürzt, informierte Armin Wolf danach sein Publikum. Die Kürzung tat dem Gespräch offenbar gut, viele Sätze uferten nicht ganz so weit aus wie gewohnt.

Vizekanzler Werner Kogler meldete sich keineswegs aus dem "Willkommen Österreich"-Studio bei Armin Wolf in der ZiB 2 - der Grünen-Chef war zugeschaltet aus Klagenfurt. ORF ZiB 2 Screenshot

"Hasi123" vor dem Verwaltungsgericht

Informationsfreiheit freilich gilt sehr wohl für "Hasi123" – nach dem Informationsfreiheitsgesetz, das ÖVP und Grüne Donnerstag präsentiert hatten, nach vielen Jahren der Ankündigung vieler Regierungen. "Hasi123@gmx.at" ist Armin Wolfs Chiffre für anonyme Anfragen an Behörden – auf diese Möglichkeit hatte Kogler da gerade verwiesen.

Wolf: "Sie glauben ernsthaft, wenn jemand unter der Mailadresse Hasi123@gmx.at eine Anfrage stellt bei der Gemeinde, dass er da eine Auskunft kriegt?"

Kogler: "Es wäre zumindest so vorgesehen."

Und wenn der Donnerstag vorgestellte Entwurf auch keinen Infofreiheits-Ombudsmann vorsieht, der schweigsame Behörden zur Auskunft bringt: Der einfache Weg über die Verwaltungsgerichte stehe hier ja jedem offen. Bei einer Klage vor einem ordentlichen Gericht wäre es freilich spätestens aus mit der Anonymität von "Hasi123", erinnerte Wolf. "Das wird die Praxis zeigen", geht Kogler an dem Einwand nonchalant vorüber.

"Auf das Große schauen"

Die vielen Fragen zu den Schwächen des Gesetzes – keine aktive Informationspflicht etwa von Gemeinden unter 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern – versteht Kogler schon, sagt er, aber erst ersucht er schon, dass man bei diesem "ganz großen Wurf" doch bitte "auf das Große schauen" sollte.

Den Arbeitseifer der Koalition mit plötzlichen Einigungen zu Finanzausgleich und Informationsfreiheit führt nicht nur Wolf auf den zuletzt aufgetauchten, durchaus irritierenden ÖVP-Entwurf für einen Untersuchungsausschuss insbesondere zu Kogler und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler zurück. Das wäre doch ein glatter Koalitionsbruch, fragt Wolf den Vizekanzler.

"Auch die ÖVP ist eine Minderheit"

"Das wäre kein Koalitionsbruch", widerspricht Kogler. Auch wenn die Grünen bei den Untersuchungsausschüssen zur ÖVP intensiv nachgefragt haben: Mitgestimmt haben sie dafür nicht, wie Wolf erinnert. "Das Verlangen ist das Recht einer Minderheit", arbeitet sich Kogler da heraus: "Auch die ÖVP ist eine Minderheit."

"Erstaunt" hat die ÖVP Kogler aber schon, sagt er, sie möge "nicht seltsame Dinge veranstalten" wie diesen Antragsentwurf für einen U-Ausschuss. Man will ja noch mit der ÖVP offene Punkte wie Klimaschutzgesetze durchbringen – und vielleicht gar noch die allzu lange schon offenen Führungspositionen in Justiz und Wettbewerbsbehörde besetzen.

Hier braucht Kogler dann doch noch sehr lange, um sich nicht festzulegen: Er ist bei den Besetzungen "zuversichtlich", dass der "auf Dauer nicht haltbare Zustand" endlich "relativ rasch" beendet werde, also "in den nächsten Wochen ... und Monaten". Noch in diesem Jahr? "Das ist erstrebenswert."

Eine Schulnote will Kogler für den aktuellen Zustand der Bundesregierung von ÖVP und Grünen nicht vergeben, "ich bin mehr für verbale Beurteilung" in Gestalt von "unumkehrbaren Meilensteinen". Dann wird es doch noch eine Art Note, üblicherweise verwendet für Bonitätsbewertungen: "Triple A", sagt Kogler doch recht selbstbewusst. "Hasi123" war vermutlich spätestens an dieser Stelle baff. (fid, 5.10.2023)