Frage: Wie ist die militärische Lage im Oktober 2023 nach eineinhalb Jahren Krieg?

Antwort: Im ersten Kriegsjahr gab es massive Verschiebungen an den Fronten zwischen der russischen und der ukrainischen Armee. Russland stieß weit auf ukrainisches Gebiet vor, wurde dann aber nach und nach zurückgedrängt – zuerst rund um Kiew, dann in der Provinz Charkiw und schließlich aus der Stadt Cherson. Seit Jahresanfang aber hat sich die Front kaum noch bewegt. Die Russen eroberten unter großen Verlusten die Stadt Bachmut, die Ukrainer erzielten zuletzt kleine Bodengewinne im Süden. Aber ihre Gegenoffensive, die im Juni begann, hat bisher kaum sichtbare Erfolge gezeigt.

Frage: Wie stehen die Chancen, dass der Ukraine in diesem Jahr noch ein Durchbruch gelingt?

Antwort: Russland hat den vergangenen Winter dazu genutzt, sehr starke Verteidigungslinien entlang der gesamten Front aufzubauen, mit Schützengräben, Befestigungen und vor allem Minen. Diese können die Ukrainer kaum durchdringen, ohne massive Verluste zu erleiden. Daran dürfte sich in absehbarer Zeit nichts ändern, trotz des Einsatzes von modernen Panzern und Artilleriegeschoßen aus dem Westen. Vor allem die fehlende Kontrolle über den Luftraum erweist sich hier als großes Hindernis für jede Offensive. Das Ziel, die Stadt Melitopol und dann das Asowsche Meer zu erreichen und so die Landverbindung von Russland zur Halbinsel Krim zu unterbrechen, scheint in weiter Ferne.

Eine Pattstellung ist wahrscheinlicher als ein Sieg der russischen oder der ukrainischen Armee. Reuters/Stringer

Frage: Wenn sich der Krieg in ein drittes Jahr zieht, ist dann ein klarer Sieg einer Seite wahrscheinlich?

Antwort: Alles deutet derzeit auf einen Abnutzungskrieg hin, in dem keine Seite die Oberhand gewinnt. Die Ukraine erhält laufend Waffen aus dem Westen, aber auch Russland hat seine Waffenproduktion, vor allem bei Artilleriegeschoßen, hochgefahren und wird dabei auch von westlichen Sanktionen nicht behindert. Kriege sind immer unberechenbar, aber eine anhaltende Pattstellung ist wahrscheinlicher als ein Sieg der russischen oder der ukrainischen Armee.

Frage: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Eskalation?

Antwort: Seit Kriegsbeginn drohen Wladimir Putin und andere russische Politiker versteckt oder offen mit dem Einsatz von Atomwaffen, um so den Westen vor einem noch stärkeren Engagement abzuhalten. Diese Drohungen waren erfolgreich, denn sie haben die Lieferung von offensiven Waffensystemen immer wieder verzögert. Aus militärischer Sicht aber würde der Einsatz von Nuklearwaffen der russischen Armee wenig bringen und könnte die Solidarität mit der Ukraine in der Welt noch weiter verstärken.



Frage: Was sind die menschlichen und wirtschaftlichen Kosten für beide Kriegsparteien?

Antwort: Mehr als 100.000 Soldaten dürften auf beiden Seiten bisher gestorben sein, bis zu viermal so viele wurden verletzt. Die genauen Zahlen sind allerdings unbekannt. In der Ukraine wurden auch tausende Zivilistinnen und Zivilisten durch Drohnen- und Raketenangriffe oder durch direkte Gewalt der russischen Besatzungsmacht getötet. Die ukrainischen Drohnen, die russische Städte treffen, haben bisher vor allem Sachschaden angerichtet. Insgesamt kann Russland mit seiner dreimal größeren Bevölkerung die Kriegskosten viel leichter tragen als die Ukraine, wo die Wirtschaftsleistung um mindestens ein Drittel eingebrochen ist. Wenn Russland erneut die Infrastruktur und vor allem die Stromversorgung der Ukraine angreift, droht ein schlimmer Winter. Aber auch die Russen spüren die Folgen des Krieges immer mehr, und die wirtschaftlichen Folgen dürften sich laut Fachleuten im kommenden Jahr verschärfen.

Frage: Wie sieht es mit der Unterstützung des Westens für die Ukraine aus?

Antwort: Noch stehen die USA, die EU und andere westliche Verbündete geschlossen hinter der Ukraine. Aber innerhalb vieler Länder gibt es Anzeichen für eine wachsende Müdigkeit oder Widerstand gegen die Unterstützung. In den USA wurde die Ukraine-Hilfe auf Drängen der Republikaner aus dem jüngsten Budgetkompromiss komplett gestrichen, zumindest bis Mitte November. In der Slowakei hat die Partei des Populisten Robert Fico, der als Putin-Freund gilt, die jüngste Parlamentswahl gewonnen.

Trotz großer Verluste der russischen Truppen konnte die Ukraine die Stadt Bachmut nicht halten. AP/Libkos

Frage: Kann Wladimir Putin darauf hoffen, dass der Westen die Unterstützung für die Ukraine beendet?

Antwort: Wenn Putin eine langfristige Strategie hat, dann diese: den Krieg so lange fortzusetzen, bis der Westen die Ukraine komplett fallenlässt. Dabei setzt er vor allem auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump im November 2024. Für Kiew wäre das der schlimmste Rückschlag. Wahrscheinlich ist ein solches Szenario nicht, denn selbst für Trump wäre ein russischer Sieg ein Zeichen amerikanischer Schwäche. Und für die meisten Europäer wäre das noch schlimmer. Wahrscheinlicher ist das Szenario, dass die Unterstützung für die Ukraine erhalten bleibt, sich aber nach und nach abschwächt.

Frage: Was würde das für den Kriegsverlauf bedeuten?

Antwort: Ohne westliche Militärhilfe kann die Ukraine nicht weiterkämpfen, ohne westliche Finanzhilfe würde die ukrainische Wirtschaft zusammenbrechen. Wenn die USA und die EU dazu nicht mehr bereit sind, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gar keine andere Wahl, als um Friedensverhandlungen zu bitten – und das aus einer Position der Schwäche heraus.

Frage: Gab es bisher ernsthafte Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau?

Antwort: In den ersten Kriegswochen ab März 2022 fanden Gespräche in Istanbul unter Vermittlung der Türkei statt. Sie brachten allerdings keine Ergebnisse und wurden von Kiew nach dem Bekanntwerden der Kriegsverbrechen von Butscha im April 2022 wieder abgebrochen. Eine Wiederaufnahme ist bisher gescheitert. Im Sommer 2022 kam wieder unter türkischer Vermittlung das Abkommen über den sicheren Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer zustande, das allerdings nach einem Jahr auslief.



Frage: Unter welchen Umständen könnten die beiden Seiten zu Friedensverhandlungen bereit sein?

Antwort: Derzeit wollen weder Kiew noch Moskau miteinander reden. Die Ukraine nennt als Vorbedingung für Gespräche den vollständigen Abzug der russischen Truppen aus all ihren Gebieten, einschließlich der seit 2014 annektierten Krim. Moskau verlangt, dass Kiew die illegale Annexion von vier ukrainischen Provinzen, die Russland nur zum Teil beherrscht, anerkennt. Erst wenn beiden klar wird, dass sich die Front nicht bewegt und weiterkämpfen nichts bringt, könnte das Interesse an Verhandlungen wachsen – wohl zuerst über einen Waffenstillstand.



Frage: Wie könnte eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand aussehen?

Antwort: Bei einem Waffenstillstand würde die jeweilige Frontlinie eingefroren werden. Das hieße derzeit, dass fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes unter russischer Kontrolle bliebe, aber in Kiew weiterhin die demokratische Regierung von Präsident Selenskyj an der Macht bliebe.



Frage: Wäre ein solcher Kompromiss nachhaltig, also könnte er zu einem langfristigen Frieden führen?

Antwort: Es gibt genügend Beispiele für eingefrorene Konflikte, bei denen seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gekämpft wird – also ein De-facto-Frieden herrscht. Dazu gehört der Zypern-Konflikt oder der zwischen Nord- und Südkorea. Bei der Ukraine ist das weniger wahrscheinlich. Der innenpolitische Druck, die besetzten Gebiete zumindest teilweise zu befreien, würde groß bleiben. Und Putin würde sich nicht zufriedengeben, solange im Nachbarland, eine prowestliche Regierung im Amt ist, die in die Nato und in die EU strebt. So wie zwischen 2014 und 2022 dürfte der Krieg daher auf Sparflamme weiterschwelen. Die Zahl an menschlichen Opfern wäre viel niedriger als heute.



Frage: Was bedeutet es für die Zukunft der Ukraine, wenn der Krieg kein Ende findet?

Antwort: Die Ukraine könnte auch ohne Friedensvertrag EU-Mitglied werden, das Beispiel Zypern hat das gezeigt. Die Nato würde das Land allerdings nicht aufnehmen, solange es in einem Kriegszustand ist, denn dann müssten westliche Staaten gegen Russland militärisch eingreifen. Und ohne Frieden ist auch nicht mit einem nachhaltigen Wiederaufbau zu rechnen. Für die Zukunft des Landes wäre daher ein territorialer Kompromiss, der den Großteil der Ukraine als souveränen unabhängigen Staat bewahrt, besser als ein endloser Kriegszustand. Aber niemand weiß, wie man auf realistische Weise dorthin gelangen kann. (Eric Frey, 6.10.2023)