Daheim ist es doch am schönsten. Und wenn man ein Kleinkind hat, ist es ­daheim vor allem am einfachsten. Denn dort sind die scharfen Tischkanten, die Fenster und die Steckdosen gesichert, die Vorhänge machen im Schlafzimmer ordentlich dunkel, und die Betten sind so abgesichert, dass das Kind nachts nicht rausfallen kann.

Malerband im Urlaub hat nicht nur einen praktischen Nutzen, sondern eignet sich auch für zahlreiche Spiele. Getty Images/iStockphoto

Wer jetzt allerdings mit Kind auswärts schläft, egal ob im Urlaub oder bei Freunden, der muss an allerhand denken. Gibt es dort einen Rausfallschutz, oder lässt sich das Bett an die Wand schieben? Haben wir die App installiert, die das Meeresrauschen simuliert, wenn der Nachwuchs schlafen soll? Lässt sich auch fürs Nickerchen das Schlafzimmer gut abdunkeln? Der Eltern-Hack Nummer eins aus dem Internet dafür ist Malerband.

Endlose Spielideen

Und tatsächlich, das Abdeckband, das, ohne Spuren zu hinterlassen, wieder abgerissen werden kann, ist wahrlich ein Multitalent. Damit lassen sich Steckdosen oder Küchenkastln zukleben, schwarze Müllsäcke oder Schals an Fensterscheiben befestigen oder gefährliche Kanten entschärfen. Auch blinkende Lichter am TV oder Rauchmelder sind so Geschichte. Abgesehen vom praktischen Nutzen ist so eine Rolle Malerband ein Quell schier endloser Spielideen. Es kann eine Straße für Fahrzeuge sein, Spielzeuge an der Wand festkleben oder als "Pflaster" dienen.

Noch besser als dieser Trick ist allerdings, wenn Hotelzimmer tatsächlich auf die Bedürfnisse von Eltern und Kindern abgestimmt sind. So ging es uns unlängst in Kärnten, wo im Familienhotel wirklich an alles gedacht wurde: Blackout-Vorhänge im Schlafzimmer, Fenstersicherungen, Windelcreme und Wickelplatz im Zimmer. Sogar die Architektur war auf junge Eltern abgestimmt. So stand das Bett in einer Nische, die wiederum mit einem Abdunkelungsvorhang verschlossen werden konnte. Ein Traum! Da blieb ausnahms­weise auch einmal das Malerband im Koffer. (Bernadette Redl, 6.10.2023)