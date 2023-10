LANDWIRTSCHAFT Mangos aus Italien – der Klimawandel macht's möglich

Obstbäuerin Carla Cassaniti baut auf ihrer Plantage am Fuße des sizilianischen Vulkans Ätna Mangos und Bananen an – die Erderwärmung macht's möglich. Die Früchte lassen sich teurer verkaufen als die heimischen Orangen; ihr Anbau in Italien spart außerdem Treibhausgase, die sonst beim Transport nach Europa entstehen