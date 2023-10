Aus Furcht vor möglicher Spionage überwachen Behörden das Logistikzentrum von Alibaba in Lüttich

Ein Alibaba-Logistikzentrum. ERIC LALMAND via www.imago-image

Frankfurt – Wegen Spionageverdachts hat der belgische Staatsschutz Ermittlungen gegen Alibaba eingeleitet. Er untersuche und bekämpfe mögliche Agententätigkeiten oder Manipulationsversuche durch chinesische Organisationen am europäischen Logistikdrehkreuz des Onlinehändlers, dem Flughafen Lüttich, teilte der VSSE am Donnerstag mit.

Auslöser der Ermittlungen seien chinesische Gesetze, die Unternehmen dazu verpflichten, Daten mit den Behörden und Sicherheitsdiensten der Volksrepublik zu teilen. Laut einem Bericht der "Financial Times" soll Software des Unternehmens auf Daten über Händler, Produkte, Transportdetails und womöglich auch Kunden zugreifen können. Alibabas Logistiksparte Cainiao wies die Spionagevorwürfe zurück. "Cainiao hält sich an alle Gesetze und Vorschriften derjenigen Gebiete, in denen das Unternehmen tätig ist." (Reuters, red, 6.10.2023)