Ein Video von Bundeskanzler Karl Nehammer hat einen Shitstorm ausgelöst. Der ÖVP-Chef redet darin vor einer illustren Runde von Parteifunktionären frei von der Leber weg – und spottet über Armutsbetroffene und Teilzeitarbeitende in Österreich. Leistung müsse sich lohnen, wer zu wenig Geld habe, solle einfach mehr arbeiten. Und, was von Kritikern als besonders zynisch aufgefasst wurde: Einen Hamburger bei McDonald's könne sich doch wirklich jeder leisten.

Tatsächlich gibt es in Österreich mehr als 200.000 Menschen, die in Armut leben. 1,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher stehen auf der Kippe. Die ÖVP betont zwar, sie unterstütze Familien wie keine Regierung zuvor. Praktisch kam bei den Antiteuerungsmaßnahmen aber mehr Geld bei den Besservierdienern an. Ist Karl Nehammer also doch der Kanzler der Reichen?

In dieser Folge von "Inside Austria" nehmen wir Nehammers umstrittenes Burger-Video noch einmal genau unter die Lupe. Wir wollen wissen, wie es wirklich um Armut und Armutsbekämpfung in Österreich bestellt ist, für wen die ÖVP Politik macht – und wem sie damit in die Karten spielt. (red, 6.10.2023)

In dieser Folge zu hören: Kathrin Stainer-Hämmerle (Politikwissenschafterin), Erich Fenninger (Geschäftsführer der Volkshilfe), Petra Stuiber (stellvertretende Chefredakteurin beim STANDARD) und Gerald John (Innenpolitikredakteur beim STANDARD); Moderation: Antonia Rauth und Margit Ehrenhöfer, Skript: Antonia Rauth und Margit Ehrenhöfer; Redigat: Zsolt Wilhelm und Olaf Heuser; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth