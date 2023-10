Oberösterreich Pflegerin soll Pensionisten im Innviertel mit Messer getötet haben

Eine 24-jährige Pflegekraft aus der Slowakei soll Donnerstagabend in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen 82-Jährigen, den sie betreut hatte, mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die Frau wurde festgenommen, dann aber in ein Spital eingeliefert. Sie soll den Mann in dessen Wohnhaus mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Dann alarmierte sie dessen Stieftochter