Peter Bosek (55) wird im Juli 2024 neuer Chef der Erste Group. APA/ROLAND SCHLAGER

Er ging wohl eher im Grant und kommt jetzt zurück mit einem Lächeln: Peter Bosek wird neuer Chef der Erste Group und übernimmt diese Funktion per Juli 2024. Er folgt damit auf Willibald Cernko.

Als Andreas Treichl die Führung der Erste Group 2020 übergab, stand Bosek in den Startlöchern. Doch mangelnde Auslandserfahrung machte dem Juristen einen Strich durch die Rechnung – so die offizielle Lesart. Der Wiener verließ daraufhin Bank und Land und heuerte als Chef bei der Luminor Bank an. Die drittgrößte Bank in Estland beschäftigt rund 2300 Mitarbeiter und betreibt Filialen in Lettland und Litauen.

Jetzt gibt es also ein Comeback – in ein Haus, das der 55-Jährige mehr als gut kennt. Er kam 1996 zur Ersten österreichischen Spar-Casse und hatte dort verschiedene Leitungsfunktionen im Bereich Wohnbau und Immobilien inne. 2007 stieg er in den Vorstand der Erste Bank auf, zuständig für Retail Österreich. 2010 übernahm er auch die Bereiche Firmen und Großkunden. 2015 folgte er in die neueingerichtete Funktion als Privatkundenvorstand der Erste Group Bank AG. In seinen bisher 24 Jahren in der Erste Group war Bosek mehr als 13 Jahre in Managementpositionen.

Mehr als sein halbes Leben sei er mit der Erste verbunden gewesen, sagt Bosek. Seine Heimkehr freue ihn. Wegbegleiter schreiben ihm eine hohe Kompetenz im Retail- und Kundenbereich zu. Nicht nur in Österreich, auch in Osteuropa – wo die Erste einer der größten Finanzdienstleister ist – gilt Bosek als bestens vernetzt. Netzwerken sei eine seiner Stärken, heißt es. Ein Teamplayer sei er, einer, der auch anpacke. Trotz seines Ehrgeizes sei er hilfsbereit und gesellig.

Bosek ist Vater von zwei Söhnen, mit denen er gerne verreist. Spielt einer Football, sitzt er gerne im Zuschauerraum.

Mit seinem Ex-Chef Treichl blieb Bosek übrigens gut verbunden. Ihn holte er im Herbst 2022 in den Aufsichtsrat der Luminor Bank. Im Haus in Wien war es seit Treichls Abgang unruhig in der Chefetage: Im Jänner 2020 kam Bernhard Spalt ans Ruder. Er gab wenige Monate später aber bekannt, dass er das Haus wieder verlassen werde. Das war 2022 dann der Fall: Neuer Vorstandschef wurde im Juli 2022 Ex-Bank-Austria-Chef Willibald Cernko, der wenige Tage vor seinem 66. Geburtstag das Ruder übernahm. Das ging sich für ihn gerade noch aus, denn laut Statuten der Erste Group dürfen nur bis 65-Jährige in den Vorstand einziehen. Mit Bosek könnte jetzt wieder Ruhe in das traditionsreiche Geldhaus einkehren. (Bettina Pfluger, 6.10.2023)