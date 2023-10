Zuweilen beschleicht einen das Gefühl, dass Tiere uns genauso studieren wie wir sie. Die Schriftstellerin Maxi Obexer mit ihrem Hund. Nane Diehl

Ein kleines Kalb springt und trabt mir über die Wiese entgegen, es ist offenbar in Spiellaune. Mit vorgestrecktem Hals hebt es seine Nase über das flirrende, mit Strom geladene Grenzband, das uns voneinander trennt. Schnuppernd atmet es meinen Geruch ein und wieder aus. Wir sehen einander zum ersten Mal. Dennoch ist es nicht so, als würden sich fremde Wesen ansehen. Es gibt im Anblicken eine Spur Vertrautheit – in dieser Neugier, aufeinanderzutreffen als zwei, die sich noch nicht kennen.

Mit seiner boxhandschuhgroßen Schnauze schubst es sanft gegen meine Schulter, als wären wir alte Bekannte. Es berührt mich – und es trifft mich zugleich. Als ich weitergehe, dreht es sich um und stakst davon. Ganz so, als würden wir uns wie selbstverständlich am nächsten Tag wiedersehen. Der Moment ging mir nach.

Gemeinsame Geschichte

Ich habe mich zuvor nie gefragt, wie es zu dieser Vertrautheit kam, die so selbstverständlich wirkt und so natürlich. Ja, was überhaupt daran "natürlich" war, frage ich jetzt. Würde mir ein Hirschkalb über eine Wiese hinweg entgegenspringen, müsste ich annehmen, dass mit dem Tier etwas nicht stimmt.

War es nicht das kleine Kalb, das mich an etwas erinnert hat, das mir selbst erst jetzt auffiel? Die Vertrautheit rührte an eine gemeinsame Geschichte, die damit begann, dass unsere Vorfahren, Menschen und Tiere, sich aufeinander eingelassen haben, auf ein Zusammenspiel zweier verschiedener Gattungen mit dem, was sie einander geben und bereitstellen konnten. Eine Geschichte, die spätestens mit unserer Sesshaftigkeit begann, also vor rund zwölftausend Jahren.

Beide traten sie über die Schwelle hin zu einer gemeinsamen Behausung, teilten fortan den Tag, den Alltag, die Jahre und den Wechsel der Jahreszeiten. Eine Geschichte, in der soziale und kognitive Fähigkeiten verlangt und entwickelt wurden, die sie verändert und geformt haben. Sie haben sich gegenseitig gezähmt, nicht nur im Sinne der gewaltvollen Züchtigung, sondern auch im Sinn von Saint-Exupéry, der in Der kleine Prinz den Fuchs sagen lässt: "Zähmen. Es bedeutet, sich vertraut machen."

Geben und nehmen

Eine solche Geschichte wird allerdings nicht erzählt. Die Menschen teilen ihre Menschheitsgeschichte nicht mit Tieren. Zwar kommen Tiere vor, aber nicht im Sinn eines gegenseitigen Interagierens, das für beide Arten prägend ist. Viel eher wird eine Menschheitsgeschichte erzählt, die von den Tieren wegführt, die sich vom "Tier" emanzipiert. Das Selbstverständnis des Menschen erzählt sich über die scharfe Unterscheidung und Abgrenzung von den Tieren.

Und schließlich müsste auch über die Haustiere eine neue, eine andere Geschichte erzählt werden, eine Migrationsgeschichte, die in der ersten Nacht unter einem gemeinsamen Dach begann. Die beschreibt, dass die Tiere neue Fähigkeiten und Kompetenzen mit uns entwickelt haben. Dass sie andere wurden. Dass zu ihrer Verwandtschaft mit wild lebenden Vorfahren eine weitere hinzukam: die Abstammung von uns.

Naturwesen

Aber so ist es nicht. Wir nehmen Tiere als die Naturwesen wahr, die so, wie sie sind, schon immer waren. Ganz unabhängig davon, ob es wild lebende Tiere sind oder Tiere, die bei uns oder mit uns leben. Sie gelten als "Naturwesen", Menschen gelten als "Kulturwesen".

Diese Aufspaltung hält uns leicht davon ab, zu sehen, was sie uns entgegenbringen, was sie mit uns teilen und was wir mit ihnen gemeinsam haben. Während wir gleichzeitig und in vollen Zügen entgegennehmen, was sie uns bereitstellen. Als würden wir nur nehmen – wo uns gegeben wird.

Im Morgengrauen entdeckte ich ein frisch geborenes Kalb auf einer Almwiese und verständigte den Bauern. Während die Mutterkuh mir mit einem Blick deutlich machte, dass ich mich fernhalten möge, beobachtete ich, wie der Bauer sich ihr näherte; sie hob ihren Kopf, als habe sie auf ihn gewartet.

Sie schnupperte in seine Achsel hinein, er tätschelte ihren Hals. Dann ging die Kuh zu den anderen und schloss sich der Herde an. Der Bauer hockte sich zum Kalb und übernahm den Schutz für das Neugeborene. Das hob sich zuerst auf die Knie, kam dann auf vorgestreckten Vorderbeinen zum Stehen, schob den hinteren Körper nach und stand kurz da wie ein wackeliger Tisch, bis es die ersten Schritte machte.

Langsam begleitete der Bauer es zur Herde, wo es von den anderen Kälbern beschnuppert wurde. Wenig später standen alle in einer Gruppe zusammen: das neugeborene Kalb unter dem Muttertier, acht weitere Rinder daneben, der Bauer.

Gebrauchstiere

Etwas wollte nie ganz zur Sprache finden, was doch so sichtbar ist, das gegenseitige, soziale Interagieren, an dem beide beteiligt sind, Menschen wie Tiere. Stattdessen kommen gerade "Haustiere" oder "Nutztiere" oder auch "Gebrauchstiere" gegenüber den frei lebenden besonders schlecht weg. Immanuel Kant unterscheidet zwischen dem Tier und dem "Vieh-Werden" des gezähmten Haustieres.

Zwar spricht er auch dem wilden Tier als vernunftlosem Wesen, das keinen bewussten Selbstbezug herzustellen vermag, Subjektivität ab. Doch mit der Domestizierung habe es darüber hinaus seinen autonomen Selbstzweck eingebüßt, seinen inneren Wert. Damit auch seine Würde. Womit auch ein verhandelbarer Marktpreis gerechtfertigt sei.

"Haustiere" werden gehalten wie ursprünglich die "Hausfrauen". Der Eintrag "Haustiere" in Wikipedia geht auf diese Ähnlichkeit und die Gleichsetzung in der Sprache nicht ein. Stattdessen aber wird eine Parallele zwischen Haustieren und Pflanzen nahegelegt, wobei die Kultivierung den Pflanzen zugesprochen wird, nicht den Tieren: "Wildtiere werden durch Domestikation zu Haustieren, Wildpflanzen werden zu Kulturpflanzen."

In beiden Fällen steht das Subjekt fest, der Mensch. Und fest steht auch, dass es in unserer Wahrnehmung der Tiere nur ein Subjekt geben darf, nicht zwei. Zwei Subjekte, die einander anschauen. Das Haustier wurde von einem wilden zu einem gezüchteten Wesen umgeformt, wobei ihm alles Wilde und wesenhaft "Eigene" ausgetrieben wurde. So ließe sich die gängige Ansicht wiedergeben. Nichts aber von dem, was sich die Tiere stattdessen angeeignet haben, wurde an die Stelle des Wilden gerückt. Sie bleiben auf ein Wesen zurückverwiesen, das sie nicht mehr sind. Auf eine Leerstelle. Als seien Haustiere das Nichts vom Ganzen.

Leid und Unrecht

Dieses Nichts ist ein Graben, der bis heute ungefüllt ist, ganz so, als würden wir über etwas hinwegsehen, das sich vor unseren Augen abspielt: ein eingespieltes Handeln zwischen Tieren und Menschen. Als würden wir die Tiere nicht sehen, zu deren Besonderheit es gehört, dass sie es mit uns aufgenommen haben. Es ist nicht übertrieben, von Partnerschaften zu sprechen. Auch nicht von einer Liebesbeziehung, vielleicht der längsten überhaupt; einer ebenso geglückten wie geleugneten.

Ein anderes Mal stand ich als stille Zeugin im Winkel eines Stalls und sah einer Kuh beim Kalben zu. Zwei Bauern unterstützten sie. Einer der Männer führte seinen Arm in die Scheide der Kuh und schnürte ein Seil um die weißen Klauen des Kalbs. Während die Bauern es langsam aus ihr herauszogen, sah ich den Blick der Kuh.

Ihre großen dunklen Augen waren eine stille und ernste Aufforderung, ihr zu helfen. Sie vertraute sich den beiden Menschen an. Vertraute ihnen das Neugeborene an, das von ihnen mit Stroh abgerieben und massiert wurde, bevor sie es ihr übergaben. Ich sah den Bauern die Erleichterung an. Und auch Ehrfurcht sah ich in ihren Gesichtern, als sie sich hinhockten, sich den Schweiß von der Stirn wischten und dem neuen Leben zusahen.

Eine Kuh, die im Stall kalbt, muss damit rechnen, dass ihr geholfen wird. Man könnte auch sagen: Was bleibt ihr anderes übrig! Was bleibt den "Stallkühen" übrig, deren Körper nicht die Beweglichkeit, nicht die Motorik, nicht das angemessene Verhältnis zum heranwachsenden Fötus im Leib entwickeln können, als denen zu vertrauen, die ihren Körper weiter einschränken. Was bleibt Kühen übrig, deren Euter so groß gezüchtet werden, dass sie kaum noch gehen können, als zu vertrauen, dass ihnen geholfen wird?

Die Grausamkeit von Züchtungen, das Leid, das den Tieren angetan wird, kann gar nicht oft genug angeklagt werden. Und zu all dem Unrecht, das zu benennen ist, gibt es den Verrat an einer Verabredung, die die Tiere mit uns Menschen trafen, als sie sich auf eine gemeinsame Geschichte mit uns einließen.

Ich möchte dennoch nicht über den Blick der Kuh hinwegsehen, die jeden Griff der Bauern verfolgte, denn er hält ein viel tieferes Geheimnis für uns bereit. Kühe vermögen, über ein schier unerschütterliches Maß hinaus, Dinge zu ertragen, die in unseren Augen unerträglich sind. Sie hören dennoch nicht auf zu vertrauen. Sie hören dennoch nicht auf, sanftmütig zu sein. Es ist eine Fähigkeit, die unsere menschliche Vorstellungskraft übersteigen mag.

In ihr bewahrt sich die beharrliche Erinnerung an diese Verabredung und daran, dass wir Menschen den Teil der Verantwortung zu übernehmen haben. Es ist Größe, was sie von uns einfordern, mit ihrem Blick, der sagt: Wir kennen euch. Wir sind uns nicht fremd. Wir kennen uns seit Jahrtausenden. Wir wissen, was möglich ist.

Das große Erwachen

Es ist noch nicht so lange her, dass Tieren ein Bewusstsein grundsätzlich abgesprochen wurde. Inzwischen sollte es für uns vorstellbar sein, dass Tiere, die ihre Welt mit unserer teilen, nicht nur ein Bewusstsein von sich, sondern auch eines von uns besitzen. Nach Martha Nussbaum leben wir in einer Zeit "großen Erwachens, in der wir uns unserer Verwandtschaft mit einer Welt bemerkenswerter intelligenter Geschöpfe bewusst werden", so die Philosophin in ihrem Buch Gerechtigkeit für Tiere (WGB Theiss, 2023). Jacques Derrida fragt, was die Katze, die ihm täglich ins Bad folgt, wohl sehen mag an ihm, an einem nackten Menschen. Was sieht sie an ihm, an dem Tier, das er ja auch ist? Derrida gibt in seinem Text Das Tier, das ich bin (Passagen, 2010) die Antwort in der Frage gleich mit. Sie sieht das Tier an ihm, das Tier, das sonst verborgen bleibt und durch den Anblick der Katze sichtbar wird. Es mag ein Rätsel bleiben, was genau die Katze sieht. Und diese Besonderheit im Zusammensein mit Tieren bleibt immer präsent: Wir sind einander vertraut und sind uns doch ein Rätsel.

Etwas sieht die Katze, von dem ich nicht vollständig wissen kann, was es ist. Dazu müsste ich mich in die Katze verwandeln können. Dasselbe gilt natürlich auch für die Katze. Sie müsste ich sein, um zu wissen, was in mir vorgeht: "Beim Nachdenken über Fledermäuse befinden wir uns im Großen und Ganzen in der gleichen Lage, in der sich intelligente Fledermäuse oder Marsmenschen bewegen, wenn sie versuchten, sich einen Begriff davon zu machen, wie es ist, wir zu sein", schreibt Thomas Nagel in Wie ist es, eine Fledermaus zu sein (Reclam, 2016). Nagels bedeutsamer Essay ist außerdem die vehemente Verteidigung der Möglichkeit, dass es zur subjektiven Wahrnehmung einer jeden Art noch eine weitere, kollektive Wahrnehmung gibt, beruhend auf gleichen Lebensräumen und Realitäten. Sie bilden einen gemeinsamen Bezugsrahmen, ein aufeinander bezogenes Handeln für alle darin lebenden Arten.

Dass Menschen mit Tieren auf vielfache Weise verbunden sind, widerspricht einer Grundprämisse der westlichen Philosophie der Aufklärung, die sich hartnäckig hielt, auch wenn sie seither oft und ebenso hartnäckig widerlegt wurde, wie Hubert Dreyfus und Charles Taylor in Die Wiedergewinnung des Realismus (Suhrkamp, 2016) beschreiben.

Viel Einsamkeit

Beginnend mit Descartes verfestigte sich die Annahme, dass wir Menschen aufgrund unseres sprachlichen Bewusstseins nur vermittelt die Natur der äußeren Welt erfassen können: "In unserer Kultur ist ein gewaltiger Irrtum wirksam. Um es in einer prägnanten Formel zusammenzubringen, könnte man sagen, dass wir Erkennen als etwas Vermittlungsgebundenes (miss)verstehen. Dass wir die äußere Wirklichkeit durch innere Vorstellungen oder Repräsentationen erfassen."

Wir haben uns viel Einsamkeit mit dieser Sicht eingehandelt. Doch einsam sind wir nicht, weil wir uns von Tieren unterscheiden; einsam sind wir, wenn wir als Menschen irgendwann nur noch unter uns sind. Ein Freund, er ist Bauer, erzählte mir, wie er sich als junger Mann das Geld durch das Entfernen der Hörner bei Rindern verdiente. Er sägte sie ab, ohne einen Gedanken an Schmerz. Es war ihm so beigebracht worden. Gewalt ist ein Handwerk, ein in tausend Handgriffen und Abläufen beigebrachtes Handeln.

Teil des Handwerks ist das Leugnen einer Beziehung. Wo eine Beziehung geleugnet wird, gibt es auch kein Fühlen, keinen Schmerz, keinen Trost. Bis eines Tages etwas übersprang. Das Kalb lag vor ihm, aus seinen Hörnern floss das Blut, noch hielt er das Brandeisen ins Feuer, das er gleich auf die Stümpfe drücken würde, um den Blutlauf zu stoppen. Er drückte das glutheiße Eisen auf die Wunde, und plötzlich traf ihn ein Schmerz. Er empfand mit dem Tier. Der Blick des Kalbs erwischte ihn. Man kann auch sagen: Plötzlich war da sein Blick, der erwischt werden konnte.

Versperrter Zugang

Je mehr wir wissen (was wir immer wussten), dass Tiere empfindsame, leidende, intelligente Wesen sind, die ein Recht auf die eigene Lebensentfaltung haben, umso weniger lässt sich das Unrecht leugnen.

Oder auch: umso größer wird der äußere und innere Aufwand des Leugnens. Was sich an den Anlagen für Massentierhaltung zeigt, die fast unsichtbar und geduckt in die Gegend hineingebaut werden, um dem öffentlichen Blick zu entgehen. Auch ist der Zugang für Außenstehende oft gesperrt.

Immer schon führte das Leugnen auf uns selbst zurück und hatte stets Konsequenzen für uns. Auch das Leid. Denn mit den Tieren leiden auch wir. Und manches von dem, was wir ihnen verwehren, verwehren wir auch uns. Die Durchtrennung einer Verbindung geht mit einer Selbstbeschneidung einher, einer Abspaltung, die Theodor W. Adorno in der Dialektik der Aufklärung beschreibt: "Die Konstitution des Selbst durchschneidet eben jenen fluktuierenden Zusammenhang mit der Natur, den das Opfer des Selbst herzustellen beansprucht." Das ganze Opfer für ein Selbst, das vom Eigenen abgeschnitten ist. Und das beständig neue Opfer schafft. Am Tier, am eigenen Leben. An der Lebendigkeit.

Zwischen Liebe und Kitsch

Dass wir Tiere lieben, wird gerne als Kitsch abgetan. Mit einem Augenzwinkern versehen oder ironisch verbrämt. Auf dieselbe Ebene gerückt wie die Vorliebe zu Plüschtieren, die unsere Schreibtische und Wohnungen bevölkern. Wir halten sie geheim. Nehmen nur halb wahr, was sie ist: Liebe. In aller Demut eine Größe, die wir verteidigen sollten. Als etwas, das Lebendigkeit ausmacht. Tiere werden damit niemals aufhören. Sie hören nicht auf zu vertrauen. Sie hören nicht auf mit der Sanftmut. Sie werden nicht aufhören, sich zu erinnern, an uns. Sie hören damit einfach nicht auf.

Was Tiere sind, was sie bedeuten und auch: was sie uns sagen, ist noch lange nicht in Worte gefasst. Ich glaube, wir stehen hier erst am Anfang. Am Anfang einer Sprache, die sich von einem gewaltvollen Erbe des Denkens über die Tiere allmählich löst. (Maxi Obexer, 8.10.2023)