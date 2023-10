Jetzt hat er schon wieder etwas angestellt: Nach einem Online-Bericht des US-Senders ABC News (nicht zu verwechseln mit ABC Australia, Anm.) hat Donald Trump kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Amt als US-Präsident Geheiminformationen über die amerikanische U-Boot-Flotte ausgeplaudert. Geschehen sei das in seinem privaten Golfclub Mar-a-Lago in Florida in Anwesenheit eines prominenten Klubmitglieds: des australischen Multimilliardärs Anthony Pratt. Das US-Medium und die "New York Times" berufen sich in ihren Beiträgen zur Affäre auf "zwei mit der Sache vertraute Personen", ohne diese freilich namentlich zu nennen.

US-Präsident Donald Trump, Kartonage-Tycoon Anthony Pratt und der australische Premier Scott Morrison (v. li. n. re.) bei der Eröffnung einer Fabrik in Wapakoneta, Ohio, im September 2019. AFP/SAUL LOEB

Die Angelegenheit flog auf, als Pratt – einer der weltweit größten Kartonage-Produzenten – sensible Daten weitergab, die aus dem Gespräch mit Trump stammten. Was Trump ausgeplaudert hatte, sei möglicherweise eine Gefährdung für die US-U-Boot-Flotte (gewesen), zitieren die Medien die Informanten. Die US-Bundesstaatsanwaltschaft, die im Zusammenhang mit den bereits laufenden "Florida-Ermittlungen" gegen Trump wegen dessen Umgang mit Geheimdokumenten für Sonderstaatsanwalt Jack Smith arbeitet, habe Pratt bereits zweimal befragt, berichtet ABC News.

Einem dritten Informanten zufolge sei Pratt nicht der Einzige, der Trumps Erzählungen zu hören bekam. Insgesamt seien mehr als 80 Personen Augen- und Ohrenzeugen von Trumps Informationsdrang geworden. Diese werden von der Staatsanwaltschaft als mögliche Zeugen behandelt und könnten im Prozess, der vor dem Bundesbezirksgericht in Fort Pierce, Florida, im Mai 2024 beginnen soll, zu Aussagen vorgeladen werden. Die Staatsanwaltschaft will dem Vernehmen nach beweisen, dass der "ehemalige Präsident eine lange Gewohnheit hatte, rücksichtslos mit geheimen Informationen umzugehen".

Bloß Angeberei?

Zwar dürfte Trump seinem Golfpartner Pratt tatsächlich keine Geheimdokumente gezeigt haben – diese hatte er nachweislich und rechtswidrig in Florida gelagert; doch Pratt sei dennoch in den Genuss von mindestens zwei kritisch-sicherheitsrelevanten Informationen gekommen, die die taktischen Kapazitäten der amerikanischen U-Boote betrafen. "Dazu gehörten die Anzahl der nuklearen Sprengköpfe, die die U-Boote mit sich führen, und die Frage, wie nahe sie an ihre russischen Gegenstücke herankommen können, ohne entdeckt zu werden", schreibt etwa die "New York Times".

Eine Frage, die offenbleibt, ist: Was bezweckte Trump mit seiner Mitteilsamkeit? Ein Sprecher Trumps erklärte gegenüber ABC News: "Präsident Trump hat nichts Falsches getan, er hat immer auf Wahrheit und Transparenz bestanden und hat ordnungsgemäß und im Einklang mit dem Gesetz gehandelt." Sonderstaatsanwalt Smith gab keine Stellungnahme ab, ebenso wenig Pratt. Lediglich "mit der Familie Pratts vertraute Personen" („New York Times“) äußerten sich. Demnach werde vermutet, Trump habe bloß mit seinem Wissen angeben wollen. ABC News schreibt, Pratt selbst habe dies im Laufe seiner Einvernahmen so formuliert.

ABC News schreibt auch von einem weiteren Zeugen, einem ehemaligen Angestellten Trumps in Mar-a-Lago, dass er wenige Minuten nach Pratts Treffen mit Trump gehört habe, wie Pratt Trumps Informationen an jemand anderen weitergab. Er, der ehemalige Angestellte Trumps, sei "beunruhigt" und "schockiert" gewesen, als er gehört habe, dass der ehemalige Präsident offenbar sensible Informationen an einen Nicht-US-Bürger weitergegeben hatte.

Inhaltlich sei es um den Kauf von US-U-Booten durch Australien gegangen – ein Deal, zu dem es in der Folge tatsächlich kam. Es ist allerdings nicht klar, ob und in welchem Ausmaß Trump oder Pratt dabei konkret involviert waren.

"Ist das alles?"

Joe Hockey, ein ehemaliger australischer Botschafter in den USA, spielte die Sache in der "New York Times" herunter: "Wenn das alles ist, worüber geredet wurde, dann ist da nichts dabei, was wir nicht schon wussten."

Was hat Pratt überhaupt mit Trump zu tun? Nach Informationen von ABC News wurde der australische Tycoon 2017 Mitglied in Trumps exklusivem Golfclub. Seine "Eintrittskarte": die öffentliche Ankündigung, zwei Milliarden US-Dollar zur Schaffung amerikanischer Jobs investieren zu wollen. Im Laufe der folgenden Jahre sei Pratt rund zehnmal in Mar-a-Lago gewesen und mehrmals mit Trump zusammengetroffen, unter anderem auch bei diskreten Dinner-Events. Pratt war auch zugegen, als der damalige australische Premierminister Scott Morrison die USA besuchte (s. Bild).

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump dabei erwischt wurde, Vertrauliches auszuplaudern. Während eines Treffens im Oval Office im Jahr 2017 habe Trump – kurz nachdem er James B. Coney als FBI-Direktor gefeuert hatte – zwei russischen Beamten sensible Geheimdienstinformationen weitergegeben, schreibt die "New York Times". Und schon zu Beginn seiner Präsidentschaft postete er auf Twitter (nunmehr X) ein damals noch geheimes Foto einer iranischen Raketenbasis.

Ob Trump heute – 2023 – noch als Sicherheitsrisiko bewertet werden muss, ist fraglich. Seit dem Ausscheiden aus dem Amt vor nunmehr fast drei Jahren hat der ehemalige Präsident keinerlei Zugang zu aktuellen Geheimdienstinformationen mehr. Dafür sorgt ein penibles Prozedere, das alle Präsidenten, auch vor Trump, betraf und betreffen wird. (Gianluca Wallisch, 6.10.2023)