In drei Wochen startet der alpine Ski-Weltcup in Sölden. Grund für Felix Neureuther, zum wiederholten Mal Kritik zu üben

Blauer Himmel über Sölden. Mit Niederschlag ist in den nächsten Tagen nicht zu rechnen. REUTERS

Auch Felix Neureuther kennt die aktuellen Bilder. Dort, wo in drei Wochen im längst nicht mehr ganz so ewigen Eis der alpine Ski-Weltcup beginnen soll, sind vornehmlich Geröll und nackter Fels zu sehen. Bis zu den beiden Auftaktrennen hoch über Sölden werden sie aus dem seit April deponierten Schnee noch eine rund 1,2 Kilometer lange Piste zusammenschieben, ein weißes Band inmitten einer Mondlandschaft. Für das Image des Sports wird diese Szenerie nicht gerade dienlich sein.

"Die Bilder tun natürlich weh", sagt Neureuther, "sie bleiben in den Köpfen hängen." Er hat gerade ein neues Buch vorgestellt, "Erbe der Alpen" heißt es, er beschäftigt sich darin auch mit der Zukunft des Wintersports. Der "brutale" Aufwand, den sie auf dem Rettenbachgletscher in Sölden für die Ausrichtung der Riesenslalom-Rennen (28./29. Oktober) betreiben, "ist es meines Erachtens nicht wert", sagte der erfolgreichste deutsche Weltcup-Fahrer dem deutschen Sportinformationsdienst: "Das steht in keiner Relation."

Genug Altschnee vorhanden

Bereits im Frühjahr haben die Veranstalter in Sölden gut 60.000 Kubikmeter Schnee unter Vliesabdeckungen gebunkert. Für die 1,2 Kilometer lange, im Schnitt 70 Meter breite und gut einen halben Meter dicke Piste werden 45.000 Kubikmeter Schnee benötigt. Derzeit schieben drei Pistenraupen den Schnee auf das Geröll. "Die Depots sind ausreichend, um eine Rennpiste herzubekommen", sagte Pistenchef Isidor Grüner der Tiroler Tageszeitung.

Ein Winterwunderland wird Sölden nach dem derzeitigem Stand der Dinge freilich nicht anbieten können. Das Zielstadion auf 2650 Meter Meereshöhe und die umliegenden Hänge sind schneefrei. "Schön anzuschauen wär's halt nicht", gibt auch Grüner zu, lapidar ergänzte er: "Einmal schneit's früher, einmal später." Am vorvergangenen Wochenende hatte es sogar 20 Zentimeter Neuschnee gegeben, der aber ist schon wieder geschmolzen. Was bei Temperaturen über null Grad auch in dieser Höhe kein Wunder ist.

Für Neureuther, und nicht nur für ihn, sind die aktuellen Bilder aus Sölden und der anhaltende Temperaturanstieg in den Alpen zum wiederholten Male der Anlass, ein Umdenken seitens des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS einzufordern. "Der Weltcup-Auftakt Ende Oktober ist viel zu früh. Verschiebt den Weltcup-Auftakt drei bis vier Wochen nach hinten, dann ist alles in Ordnung", sagt er. Bislang finden Neureuther und Gleichgesinnte aber kein Gehör.

Geht es nach Neureuther, und auch da nicht nur nach ihm, müsste der Weltcup mit seinen jeweils 45 Rennen für Frauen wie Männer außerdem eingedampft werden, um den nicht mehr zu übersehenden Folgen des Klimawandels Rechnung zu tragen. Man müsse Disziplinen streichen, auch Wettbewerbe, und demzufolge "auch Orte aus dem Programm nehmen, um ein Produkt aufrecht zu erhalten, das die Leute interessiert, das sie auch anschauen".

Einige Weltcup-Rennen in den Alpen könnten infolge der klimatischen Veränderungen bald verschwinden: Skigebiete unter 2000 Metern werden Probleme bekommen, hat Neureuther recherchiert. Garmisch-Partenkirchen, sein Heimatort, liegt nur auf 708 Metern über Null, der Start der Abfahrtsstrecke Kandahar auf 1690 Metern. "Das wird in den nächsten zehn Jahren sehr schwer werden", vermutet Neureuther, und bei dem Gedanken daran "blutet mir das Herz".

Rennkalender steht

Indes wurde der Weltcupkalender für die Saison 2023/24 fixiert. Bei den Männern wurde die Abfahrt von Lake Louise nach Chamonix verlegt, der Super-G gestrichen. Statt der Team-Kombi geht in Kitzbühel eine zusätzliche Abfahrt in Szene. Die Männer kommen so auf 13 Abfahrten, acht Super-G, elf Riesentorläufe und 13 Slaloms, die Frauen auf ebenfalls gesamt 45 Rennen, mit allerdings leicht mehr Speedanteil.

Die Anzahl von 45 Einzelrennen bei den Männern blieb damit gegenüber dem provisorischen Mai-Kalender gleich, die Techniker sind mit 24:21 im Vorteil. In Österreich sind Marco Schwarz, Manuel Feller, Vincent Kriechmayr und Co. am 29. Oktober in Sölden, im November in Gurgl, im Jänner in Kitzbühel und Schladming sowie im März beim zweiwöchigen Saisonfinale in Saalbach-Hinterglemm zu sehen.

Die Frauen haben ebenfalls 45 Rennen im Programm, verteilt auf zwölf Abfahrten, elf Super G, elf Riesentorläufe und elf Slaloms. Mit 23 Speedrennen und 22 Technikrennen besteht ein leichter Speedüberhang, bekanntlich fallen die Hochgeschwindigkeitsrennen aber eher wetterbedingt aus. Der Saisonauftakt erfolgt wie bei den Herren mit einem Riesentorlauf in Sölden, in der Alpenrepublik beziehen die Frauen weiters im Dezember in Lienz, im Jänner in Zauchensee und Flachau sowie im März in Saalbach-Hinterglemm Station. (sid, APA, red, 6.10.2023)